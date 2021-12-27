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27 Aralık 2021 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 10:18:00

Heyecanlandıran doğal gaz açıklaması: Yeni müjde olabilir

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Gazetelerin ekonomi yöneticileriyle sohbet toplantısı düzenleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Şimdi ocak-şubatta ilk bulduğumuz sahanın Güney Batı bölgesinde bir keşif amaçlı sondaj daha yapacağız. Bir de Kastamonu açıklarında sismikleri yaptık. Ayrıca Barbaros Hayrettin Paşa da Ordu açıklarında sismik araştırma yapıyor. 2022'de bir müjde olabilir. Bu yeni sahalarda da sabırla bekleyelim. Ocak-şubat gibi kazmayı vuracağız ama birkaç ay sürebilir.' diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'deki konutları çeyrek asır ısıtabilecek düzeyde olduğunu söyledi.

Gazetelerin ekonomi yöneticileriyle sohbet toplantısı düzenleyen Dönmez, Karadeniz'deki gazın yabancıların "tatlı gaz" dedikleri kalitede olduğunu belirterek "İçerisindeki kükürt, nem, partikül değerleri düşük. Bize çok ciddi anlamda ayrıştırma maliyeti getirmeyecek" diye konuştu.

PAHALI GAZA SON

Gazı 2023'ün ilk çeyreğinde sistemimize bağlamayı arzu ettiklerini anlatan Dönmez "İlk yıl muhtemelen 3-4 milyar metreküp civarında bir üretimimiz olacak. 2026'da maksimum seviyesine olan 15-20 milyar metreküp yıllık üretime ulaşacağız. Bu da ülkemizin ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak. Yani Türkiye'deki tüm konutların yaklaşık 25 yıl süreyle doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek. Yerli gaz sisteme girdikçe pahalı gaz sistemden çıkacak" dedi.

YENİ MÜJDE OLABİLİR

Halen ilk gazın bulunduğu yerin etrafına yoğunlaştıklarını belirten Dönmez yeni sahalar konusunda ise şunları söyledi: "Şimdi ocak-şubatta ilk bulduğumuz sahanın Güney Batı bölgesinde bir keşif amaçlı sondaj daha yapacağız. Bir de Kastamonu açıklarında sismikleri yaptık. Ayrıca Barbaros Hayrettin Paşa da Ordu açıklarında sismik araştırma yapıyor. 2022'de bir müjde olabilir. Bu yeni sahalarda da sabırla bekleyelim. Ocak-şubat gibi kazmayı vuracağız ama birkaç ay sürebilir."

4. GEMİ MAYISTA

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin mayıs ayında geleceğini anlatan Dönmez, temmuz ayında da bu geminin hizmete başlayacağını belirtti. Dönmez "Bu son nesil ve ilk defa bizim kullanacağımız bir gemi. Fiyatı da çok hesaplı" dedi.

KADEMELİ TARİFEDE AMAÇ DAR GELİRLİYİ KORUMAK

Yılbaşında geçilecek olan 'kademeli fatura' uygulamasına da değinen Dönmez "Dar gelirli, fatura ödemekte zorlanan ailelere dönük bir sistem olacak. Kademeli tarifede birinci kademede sınır ortalama 100 metrekarelik bir evin asgari elektrik ihtiyacına göre hesaplandı. Arkadaşlarımız bunları teknik olarak çıkarttılar. Evinde iki televizyonu olan veya kurutma makinesi olan birinci kademede yer almayacak" dedi. Dönmez sosyal destek kapsamında halen 2 milyon 400 bin hanenin 68 ila 137 lira arasında elektrik faturasını üstlendiklerini de anlattı.

EN UCUZ ELEKTRİK VE GAZ TÜRKİYE'DE

Bakan Dönmez enerji fiyatları konusunda ise şu karşılaştırmayı yaptı:

■ Hollanda'da 1 litre benzin 1.96 euro. İspanya'da 1.48 euro, Almanya'da 1.66 euro. Türkiye'de 0.89. Yani 11.74 lira. Bütün ülkeler petrolü aynı fiyattan alıyor.

■ Elektrik fiyatlarında da konut bazında İngiltere Avrupa'da en pahalı elektriği kullanan ülke. Bu ülkede 1 kilovatsaat 0.4 euro, Almanya'da 0.37 euro, Fransa'da 0.22 euro. Türkiye, Avrupa'da en ucuz elektriği kullanan 2'nci ülke. Bizde 0.06 euro. Bizden daha ucuzu ise Ukrayna. Orada da 0.053 euro.

■ Doğalgaz fiyatlarında ise en pahalı İsveç. Bu ülkede doğal gazın metreküp fiyatı 2.47 euro. Almanya'da ise 1.31 euro. İtalya'da 1.32 euro, Yunanistan 1.08 euro, Bulgaristan 0.99 euro. Türkiye Avrupa'da en ucuz doğalgazı kullanan ülke. Ülkemizde 1 metreküp doğal gaz 0.17 euro seviyesinde.

MAYINLI BÖLGELERDE PETROL ARAMAYA BAŞLADIK

Nusaybin'de sınıra yakın yerde petrol keşfi yaptıklarını hatırlatan Dönmez "Mayınlı yerleri temizleyip çalışıyoruz. Bir dönem terör nedeniyle girilemeyen yerlerde de araştırma yapıyoruz. Hatta üretime başladığımız yer de var. Bazan vatandaşlar bize 'Burada petrol vardı. Kapattılar' diye yazıyordu. Nitekim Varınca-1 kuyusu öyle. 80'li yıllarda bizden derine inilmiş kapatılmış. Biz daha yukarıda bulduk."

DOĞALGAZ FATURASININ % 80'İNİ DEVLET KARŞILIYOR

Bir süre önce 400 liralık doğalgaz faturasının 300 lirasını devletin karşıladığını anlatan Dönmez "Fakat aralık ayı itibarıyla baktığımızda şu anda yüzde 80'ini karşılar durumdayız. Elektrikte de bu oran yarı yarıya gibi. Bu sübvansiyonun bedeli doğalgazda 80 milyar lira elektrikte de 20 milyar lira" dedi.

Etiketler : Fatih Dönmez DOGALGAZ petrol Nusaybin
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