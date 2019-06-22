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22 Haziran 2019 08:00 | Cumartesi

Hesaplı konutun adresi Esenyurt

İstanbul’un merkezi bölgelerinde artan daire fiyatları, hesaplı konut arayanları Esenyurt’a yönlendirdi. 2019’un ilk 5 ayında satılan 11 bin 961 adet konutla ilçe, megakentin lideri oldu.

Konuta yatırım yapanların İstanbul’da rağbet ettiği bölgelerin başında gelen Esenyurt’ta, her bütçeye göre konut bulmak mümkün. Konut satış istatistiklerinde yıllardır birinciliği kimseye kaptırmayan İstanbul’un Esenyurt ilçesinde rekabet giderek artıyor. 2019’un ilk 5 ayında İstanbul'da en çok konut satılan ilçe, 11 bin 961 adetle Esenyurt oldu. Esenyurt, bu alanda en yakın takipçisi olan ve 4 bin 143 konutun satıldığı Pendik'i neredeyse üçe katladı.

UYGUN FİYAT ETKİSİ

İstanbul’da en çok konutun satıldığı Esenyurt’ta, fiyatların uygun olması ve seçenek fazlalığı satışları artırıyor. Ayrıca ilçeler bazında yüksek nüfusun bulunması da bu durumu olumlu etkiliyor. Özellikle Esenyurt'ta konut fiyatlarının İstanbul ortalamasının altında kaldığını dile getiren emlakçılar, bu ilçenin şehrin en yüksek nüfuslu kentlerinin başında geldiğini söylüyor.

150 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

1+1'den 4+1'e hatta daha büyük konut tipine kadar her aileye hitap eden dairelerin olması, bunun yanı sıra uygun fiyat seçeneği de, söz konusu ilçeyi konut almak isteyenlere cazip kılıyor. Tapu işlemlerinin en çok gerçekleştiği ilçedeki yeni projelerde yer alan dairelerin metrekaresi 1.900 liradan başlıyor. İlçede 1+1 daireler 150 bin, 2+1 daireler ise 200 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. İstanbul’un merkezi bölgeleri incelendiğinde ise konut metrekarelerinin 6 binle 20 bin lira aralığında olduğu görülüyor.

78 BİN DAİRE SATILDI

Yılın ilk 5 ayında İstanbul’da satılan konut rakamlarına bakıldığında ise mayısta 15 bin 895, nisanda 15 bin 481, martta 19 bin 140, şubatta 14 bin 462, ocakta 13 bin 455 konut satıldı. Kentte, ilk 5 ayda 9 bin 604'ü ipotekli olmak üzere toplamda 78 bin 433 konut el değiştirdi. Megakentte konut satışında Esenyurt ve Pendik’i 3 bin 778 konutla Başakşehir, 3 bin 683 konutla Sancaktepe, 3 bin 673 konutla Kadıköy, 3 bin 653 konutla Beylikdüzü, 3 bin 52 konutla Kartal takip etti.

BEYKOZ'DA ALIMLAR AZALDI

En az konutun satıldığı ilçe ilk 5 ayda 123 evin el değiştirdiği Beykoz oldu. Ancak verilerde Şile, Çatalca ve Adalar'ın ayrıntılı olarak yer almadığı, bu 3 ilçede toplam 448 konutun satıldığı, bunlar arasında en az konutun nüfusun en düşük olduğu Adalar'da el değiştirdiği de belirtiliyor. En az konut satılan ilçeler sıralamasında Beykoz'u 706 ile Beyoğlu, 716 ile Güngören, 720 ile Bayrampaşa, 760 ile Beşiktaş, 911 ile Esenler takip etti. İlk 5 ayda 15 ilçe ise konut satışında 1000 barajını aştı ancak ortalamanın altında kaldı.

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