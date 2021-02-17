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17 Şubat 2021 Çarşamba 12:51:00 - Güncelleme:17 Şubat 2021 Çarşamba 12:51:00

Hepsi çark ediyor! Tek tek pozitife dönüyorlar

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Pandemide Türkiye için negatif büyüme öngören kuruluşlar tek tek pozitife dönüyor. IMF ve Dünya Bankası'nın ardından, Türkiye için daralma öngören JP Morgan büyüme tahminini yüzde 1.9'a, HSBC de yüzde 2'ye çıkardı. Eylül'de yüzde 3.1 daralma öngören HSBC, tahminini 5 puandan fazla revize etmiş oldu. JP Morgan da raporunda “Türkiye yukarı yönlü sürprizlere açık” dedi.

Yabancı kuruluşların Türkiye'ye karşı karamsar bakışında keskin dönüş yaşanıyor. Pandemi döneminde üretim çarkları durmadan dönünce yabancıların da başı döndü. Bazı kuruluşlar Türkiye ile ilgili tahminlerini neredeyse 5-6 kez revize etmek zorunda kaldı. Pandeminin başında 2020 için yüzde 5'e varan küçülme öngören tüm kuruluşlar yıl bitince 'pozitif'e döndü.

POZİTİFİ DE REVİZE ETTİLER

Hatta bazıları 'pozitif' döndükten sonra bu rakamı da revize etti. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Cuma günü açıklanan aralık ayı sanayi üretimindeki yüzde 9'luk artışı gören JP Morgan, 2020 büyüme tahminini yüzde yüzde 1.1'den yüzde 1.9'a, HSBC de yüzde 1'den yüzde 2'ye çıkardı. Commerzbank da dün 2021 tahminlerini güncelledi. Banka Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 5.8'den 6.5'e yükseltti.

GEREKÇE TEKNİK GELİŞME

HSBC salgının zirve yaptığı nisanda yüzde 5 daralma öngörmüş, eylülde ise bu tahminini -3.1 olarak değiştirmişti. HSBC dün ayrıca 2021 büyüme tahminin ise yüzde 2.1'den yüzde 4.2'ye çıkarırken gerekçe olarak da 'teknik gelişme' tabirini kullandı. JP Morgan ise salgının başlangıcında 2020 için yüzde 2.2 daralma öngörmüş, sonra bunu 1.1'lik pozitif büyümeye çevirmişti. JP Morgan son olarak 2020 tahminini yüzde 1.1'den yüzde 1.9'a, 2021 tahminini ise yüzde 3.3'ten yüzde 4.6'ya çıkardı.

Geçen ay Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, Türkiye ile ilgili büyüme tahminlerini yükseltmek zorunda kalmıştı. Haziran raporunda yüzde 3.8'lik daralma öngören Dünya Bankası bu tahminini yüzde 0.5'e çıkarmıştı. IMF ise nisanda Türkiye'nin yüzde 3 olan büyüme beklentisini yüzde 5 daralma olarak revize etti. Bu ısrarını 26 Ocak'a kadar sürdüren IMF, o tarihte ise 'Türkiye pozitif büyüyecek' öngörüsünde bulundu. IMF 2021 büyüme öngörüsünü de Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) yüzde 5.8'lik hedefin de üzerine taşıdı. 2021 için yüzde 5 büyüme öngörüsünü yüzde 6 yaptı. Ayrıca Unicredit de büyüme tahminini yüzde 0.7 daralmadan, yüzde 0.7 büyümeye revize etti.

TÜRKİYE'DE SÜRPRİZ BİTMEZ

Türkiye'nin 2020 ekonomik büyüme tahminini yüzde 1.1'den yüzde 1.9'a çıkaran JP Morgan, hazırladığı raporda büyüme için 'sürpriz' ifadesi kullandı. Raporda, tecrit gibi kontrol önlemlerine rağmen iç talebin oldukça dirençli olduğu ifade edilerek "Türkiye'nin büyümesi, özel sektörünün sağlamlığını ve esnekliğini yansıtan 'her zaman yukarı yönlü sürprizleri gösteriyor" denildi.

Etiketler : türkiye ekonomi büyüme
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