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23 Mayıs 2019 13:42 | Perşembe

Hedef 2 milyar dolarlık deri ve deri mamulü ihracatı

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Şenocak, "Hedefimiz, tüm deri ve deri mamullerinde 2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak." dedi.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, AA muhabirine, geçen yıl deri ve deri mamullerinde ihracatı yüzde 10 artışla kapattıklarını, bu yıla da iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Bu yıl da yüzde 10-15'lik bir artış hedeflediklerini aktaran Şenocak, dünyadaki genel ticaret daralması nedeniyle ihracat rakamlarında biraz düşüş yaşandığını ifade etti.

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat rakamlarının başa baş gittiğini belirten Şenocak, "Nisan ayı sonu itibarıyla 170 ülkeye 600 milyon dolarlık bir ihracatımız söz konusu. Hedefimiz, tüm deri ve deri mamullerinde 2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak. Yılın ilk çeyreğinde başa baş giden bir durum var ama yılın ikinci yarısında hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Özellikle saraciye çok iyi gidiyor." diye konuştu.

Önemli pazar Rusya ticaretinde bir daralma olduğunu ve bunu da hissettiklerini ifade eden Şenocak, sadece Türkiye'den değil, Çin'den de aldıkları mallarda bir düşüş yaşandığını kaydetti. Rusya ile bir ticaret anlaşması yapılması gerektiğini söyleyen Şenocak, "Ticaret açığı verdiğimiz ülkelerle pazarlık yapamazsak diğerleriyle hiç yapamayız. En azından dış ticaret açığı verdiğimiz ülkelerde gümrük oranlarının yüksek olması gibi sorunlarla karşılaşmak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"GÜNEY KORE'DE TÜRKİYE TİCARET MERKEZİ AÇILACAK"

Şenocak, yeni pazar alanlarına yöneldiklerini anlatarak, Japonya, Güney Kore ve Güney Amerika'yı örnek gösterdi. Japonya ile serbest ticaret anlaşmasının haziran ayında noktalanmasını beklediklerini, bu anlaşma gerçekleştiğinde Japonya'dan iyi bir pay almayı planladıklarını dile getiren Şenocak, şunları söyledi:

"Hedefimiz eski Sovyetler Birliği dışındaki yelpazeyi genişletmek. ABD'ye 2-3 yıldır bir emek sarf ediyoruz, yüzde 25 gibi bir artış yaşadık. Güney Kore çok önemsediğimiz bir pazar. Serbest ticaret anlaşmamız var. Deri ve deri mamullerinde 11 milyar dolara yakın bir ithalatları var, bizim aldığımız pay yok denecek kadar az. Onun için Kore'de Türkiye Ticaret Merkezi açacağız. Önce bir ticari heyet yapacağız, altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Hem Türkleri seviyorlar, hem mevsim şartları uygun hem de serbest ticaret anlaşması var. Ayakkabı, deri ve kürk konfeksiyonunda bir merkez oluşturabiliriz."

Kore'ye işlenmiş kürk ürününde ihracatın yüzde 45'lik bir artış gösterdiğine işaret eden Şenocak, yılın ilk çeyreğinde 2 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"GÜNEY AFRİKA PAZARI YENİDEN CANLANACAK"

Şenocak, hedef pazarlarından birisinin de Güney Afrika olduğunu vurguladı. Bölgeye ticari bir ziyaret gerçekleştireceklerini anlatan Şenocak, "10-15 yıl önce ciddi anlamda oraya ürün satardık. Nasıl olduysa orada bir durgunluk yaşandı. Güney Afrika'nın da bizim için iyi bir pazar olacağını düşünüyorum. Bizim için yeni bir kapı olacak." ifadelerini kullandı.

Bölgesel risklerden ve komşu ülkelerde kaynaklanan ekonomik dengesizliklerden sektörün olumsuz yönde etkilenmemesi için ihracat dairesini genişletmeleri gerektiğinin altını çizen Şenocak, bu doğrultuda adımlar attıklarını bildirdi.

(AA)

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