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29 Temmuz 2022 Cuma 10:53:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 10:53:00

Haziran ayı ihracat-ithalat rakamları açıklandı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 23 milyar 428 milyon dolar, ithalat yüzde 39,7 yükselişle 31 milyar 595 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 23 milyar 428 milyon dolar, ithalat yüzde 39,7 yükselişle 31 milyar 595 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 23 milyar 428 milyon dolar, ithalat yüzde 39,7 artarak 31 milyar 595 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 184,5 artarak 8 milyar 167 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Haziran 2021'de yüzde 87,3 iken geçen ay yüzde 74,1'e geriledi.

İhracat ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 125 milyar 866 milyon dolar, ithalat yüzde 40,6 artarak 177 milyar 267 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı ocak-haziran döneminde yüzde 142,7 artarak 51 milyar 400 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Haziran 2021 döneminde yüzde 83,2 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 71'e geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat haziranda yüzde 15,7 artarak 18 milyar 895 milyon dolardan, 21 milyar 856 milyon dolara yükseldi.

Haziranda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 19,4 artarak 18 milyar 646 milyon dolardan, 22 milyar 272 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı haziranda 416 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 17,5 artışla 44 milyar 128 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,1 olarak kayıtlara geçti.

Etiketler : Türkiye'nin ihracatı Enerji ürünleri Dış ticaret hacmi
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