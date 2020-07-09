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09 Temmuz 2020 Perşembe 16:06:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2020 Perşembe 16:06:00

Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinden yapılan duyuruda, doğrudan satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilen 10 Temmuz 2020 valörlü, 9 Temmuz 2021 itfa tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Bakanlık 6 ayda bir yüzde 0,75 kupon ödemeli 7 bin 97 kilogram altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemeli 5 bin 626 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihraç etti.

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