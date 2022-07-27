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27 Temmuz 2022 Çarşamba 13:14:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2022 Çarşamba 13:15:00

Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları, dar gelirli vatandaşlara müjde hazırlığında

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarının dar gelirlilerin maddi konularda hukuka taşınmış sorunlarının çözümü için yürüttükleri çalışmada son aşamaya gelinirken, iki bakanlığın yetkilileri bugün son bir toplantı yapacak.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, iki bakanlığın yaptığı ortak çalışmayla dar gelirlilerin maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözümü için bir taslak çalışma hazırlandı.

Taslağın kapsamına ilişkin detaylar bugünkü toplantının ardından netlik kazanacak. Bakanlıkların yetkilileri bugün bir araya gelerek, daha önce ayrıntıları üzerinde müzakere edilen taslağa son şeklini verecekler.

Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanlığı DAR GELİRLİ MÜZAKERE
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