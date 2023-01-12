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12 Ocak 2023 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 17:00:00

Hazine ve Maliye Bakanlığının bilişim sistemi zamlı maaş ödemelerine hazır

Kaynak: AA

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Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle yüzde 13,52 ilave zam ve 1 Ocak-14 Ocak'ta katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemler kamu kurumlarının kullanımına açılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu görevlilerinin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatırılması için bilişim alt yapılarının hazır olduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakanlığın Muhasebat Genel Müdürlüğünce yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla, 210 kamu idaresinde 2,9 milyon kamu görevlisinin maaşının elektronik ortamda ödenmesinin sağlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yüzde 30'luk zammın TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak-14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız."

Etiketler : hazine ve maliye bakanlığı bilişim sistemi maaş
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