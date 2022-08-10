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Hazine ve Maliye Bakanlığından vergide tahsilat performansının düştüğüne yönelik iddialara yanıt
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10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:20:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:20:00

Hazine ve Maliye Bakanlığından vergide tahsilat performansının düştüğüne yönelik iddialara yanıt

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Vergi gelirleri tahsilat/tahakkuk oranlarına ilişkin gerçek tahsilat performansı yıllar itibarıyla istikrarlı ve yüksek bir seyir izlemektedir." açıklamalarında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi gelirlerinde tahsilat/tahakkuk oranlarının düştüğüne yönelik iddialara ilişkin, tahsilat performansının yıllar itibarıyla istikrarlı ve yüksek bir seyir izlediğini, 2022 yılının ocak-haziran döneminde bu oranın yüzde 90,9'a yükseldiğini ve 3,3 puan artış olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda bazı basın yayın organlarında vergi gelirlerine ilişkin tahsilat/tahakkuk oranlarının düştüğü ve vergi gelirlerinin bütçedeki payının azaldığı yönünde haberler yapıldığına işaret edilerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından konuyla ilgili açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Mevcut mevzuat gereğince, genel bütçe vergi gelirlerine ilişkin tahakkuk ve tahsilat tutarlarının geçmiş yıllardan gelen tahakkukları ve yine geçmiş yıllara ilişkin tahsilatları da içerecek şekilde kümülatif olarak açıklandığı ifade edilerek, bu şekilde geçmişten gelen alacakların her yıl tahakkuk tutarlarına eklendiği ve tahsil edilen tutarlar ile mukayese edildiğinde oranların düşük gözüktüğü bilgisi verildi. Oysa her yıl geçmişten bağımsız değerlendirerek, o yılda tahakkuk eden alacaklar yine o yılda tahsil edilen alacaklara oranlandığında gerçek tahsilat performansına ulaşılmasının mümkün olduğu vurgulandı.

Her ay kamuoyuyla paylaşılan bütçe sonuçlarında, vergi gelirleri tahakkuk ve tahsilat oranları ile ilgili yılda tahakkuk eden ve yine ilgili yılda tahsil edilen vergi gelirlerine ilişkin cari yıl tahakkuk ve tahsilat oranlarının yer aldığına işaret edilerek şu değerlendirmede bulunuldu:

"Son yıllarda vergi gelirlerinin cari yıl tahsilat/tahakkuk oranlarının yüzde 90'lar civarında gerçekleştiği, 2021 yılı ocak-haziran döneminde cari yıl tahsilat/tahakkuk oranı yüzde 87,6 iken, 2022 yılının aynı döneminde bu oranın yüzde 90,9'a yükseldiği ve 3,3 puan artış olduğu görülmektedir. Vergi gelirleri tahsilat/tahakkuk oranlarına ilişkin gerçek tahsilat performansı yıllar itibarıyla istikrarlı ve yüksek bir seyir izlemekte olup, 2022 yılının ilk 6 ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gerçekleştiği görülmektedir.

Diğer taraftan, kamu giderlerinin en sağlıklı ve sürdürülebilir kaynağı olan vergi gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payında da herhangi bir azalma bulunmamaktadır. Nitekim, 2019 yılında vergi gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 77 iken, bu oranlar 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla yüzde 81 ve yüzde 83,1 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı revize bütçede de bu oranın yüzde 85,6 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir."

Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi gelirleri tahsilat/tahakkuk oranları
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