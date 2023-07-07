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07 Temmuz 2023 Cuma 11:45:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 11:45:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şimşek'in yatırımcılarla yaptığı toplantı sonrası yayımlanan haberi yalanladı

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanlığınca, bir basın kuruluşunda yayımlanan Bakan Şimşek'in yatırımcılarla görüşmesine dair haberin gerçek dışı olduğu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, bir basın kuruluşunda yayımlanan Bakan Mehmet Şimşek'in yatırımcılarla görüşmesine dair haberin gerçek dışı olduğu belirtilerek, "Şimşek'in bir grup yatırımcı ile toplantısının içeriğine ilişkin haberin tüm unsurları masabaşı, uydurma bir haberdir." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bloomberg International tarafından dün yayımlanan, Bakan Şimşek'in bir grup yatırımcıyla toplantısının içeriğine ilişkin haberin tüm unsurlarının "masabaşı, uydurma" olduğu bildirildi.

Kur Korumalı Mevduat uygulamalarına ilişkin Bakan Şimşek'in "TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz." açıklaması hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Ancak ilgili muhabire haberin yazım sürecinde bilgilerin doğru olmadığını bildirmemize rağmen 'Bakanlık yorum yapmadı.' ifadeleriyle gerçek dışı, yalan haberini ısrarla yayımladığı görülmüştür. Bu çerçevede Bakan Şimşek'ten bizzat duymadığınız, yönlendirmeli, dedikodu tarzı, masabaşı kurgulanan, art niyetli haberlere itibar etmeyiniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Etiketler : hazine ve maliye bakanlığı mehmet şimşek yatırımcı
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