Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki verdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 2033 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered Bank yetkilendirildi.