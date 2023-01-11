Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi verdi
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı için yetki verildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki verdi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 2033 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered Bank yetkilendirildi.
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