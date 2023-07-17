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17 Temmuz 2023 Pazartesi 15:12:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 15:12:00

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, G20 toplantılarında ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüştü

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere gittiği Hindistan'da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.

Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında Türkiye'yi temsil eden Şimşek, buradaki temasları kapsamında ABD Hazine Bakanı Yellen ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme 45 dakika sürdü. Toplantıda Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik etti.

Etiketler : G20 HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK ABD HAZİNE BAKANI JANNET YELLEN
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