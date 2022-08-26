Bakan Nebati'den The Economist'e yanıt

İngiltere merkezli The Economist dergisinin podcast yayınında Türkiye ekonomisi ele alınırken, ekonomideki görünüm için "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor." yorumu yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu yayına atıfta bulunarak şunları kaydetti:

"İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit, 'Türkiye Ekonomi Modeli'. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin."