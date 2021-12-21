Kur hareketliliğinin ardından Bakan Nebati'den açıklama

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21 Aralık 2021 Salı 08:15:00 - Güncelleme:21 Aralık 2021 Salı 08:15:00

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz

Kaynak: DHA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yola devam edeceklerini bildirdi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır" açıklamasında bulundu.

Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından yaptığı basın açıklaması sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Nebati, yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız'ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır" ifadesini kullandı.

Etiketler : Bakan Nebati Kazanan taraf Türkiye Nureddin Nebati
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