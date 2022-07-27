Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Binance'in kurucusu Zhao ile görüştü
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao ile video konferans aracılığıyla görüştü.
Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık."
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