Bakan Nebati: 5 milyona yakın EYT'linin emeklilik hakkı doğacak

22 Ocak 2023 Pazar 14:02:00 - Güncelleme:22 Ocak 2023 Pazar 14:02:00
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 5 milyona yakın EYT'linin emeklilik hakkı doğacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "5 milyona yakın EYT'linin emeklilik hakkı doğacak. Bunların yüzde 40'ı bu yıl emekli olabilecek." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "5 milyona yakın EYT'linin emeklilik hakkı doğacak. Bunların yüzde 40'ı bu yıl emekli olabilecek." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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