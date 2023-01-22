Bakan Nebati: 5 milyona yakın EYT'linin emeklilik hakkı doğacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 5 milyona yakın EYT'linin emeklilik hakkı doğacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "5 milyona yakın EYT'linin emeklilik hakkı doğacak. Bunların yüzde 40'ı bu yıl emekli olabilecek." dedi.

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