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18 Temmuz 2023 Salı 11:01:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 11:01:00

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 zirvesinde görüşmelerini tamamladı

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hindistan'daki G20 toplantılarını tamamlayarak, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turuna katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya doğru yola çıktı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Şimşek ve Erkan, yoğun görüşmelerde bulundukları Hindistan'daki G20 toplantılarını tamamladı.

Şimşek ve Erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turuna katılmak üzere Doha'ya hareket etti.

DÜNYA BANKASI BAŞKANI TÜRKİYE'YE GELECEK

Bu arada, Erkan'ın, ABD'de çalıştığı dönemden arkadaşı olan Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'nın yakın zamanda Türkiye'ye gelerek Erkan'a makamında "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunmak istediği öğrenildi.

Erkan ve Banga'nın uzun süre ABD'de birlikte çalıştıkları belirtildi.

ŞİMŞEK YOĞUN TEMASLARDA BULUNMUŞTU

Şimşek, toplantılarda, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Dünya Bankası Başkanı Banga, Singapur Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lawrence Wong, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Komiseri Paolo Gentiloni, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ve Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland ile görüşmüştü.

Temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, "Sorunsuz bir şekilde organize edilen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığı ve büyük misafirperverliği için Hindistan'ı tebrik etmek istiyorum. Eylül ayında 'Tek dünya, tek aile, tek gelecek' odaklı G20 Liderler Zirvesi'ni sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda Şimşek, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti ile bu sabah bir araya gelerek Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunu da görüştü.

Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ABD G20
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