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29 Mayıs 2020 Cuma 16:56:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2020 Cuma 17:23:00

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Yılı pozitif büyüme ile tamamlayacağız

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Ekonomik aktivite, yılın son çeyreğinde potansiyel seviyesine dönecek, yılı pozitif büyüme ile tamamlayacağız." dedi.

Bakan Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılının ilk çeyreğinde, milli gelirde yıllık bazda yüzde 4,5 oranında artış kaydettiklerini bildirdi. Milli gelirdeki çeyreklik artışın ise yüzde 0,6 olarak gerçekleştiğini kaydeden Albayrak, "Bu dönemde Türkiye, büyüme verileri açıklanan Avrupa Birliği, G-20 ve OECD ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülke olmuştur. Bu veriler ekonomideki güçlü toparlanmanın ilk çeyrekte devam ettiğini ve özellikle Covid-19 salgınına karşı verilen mücadelenin her alanda yakaladığı başarıyı ortaya koymuştur" dedi.

'ÜLKEMİZ BU SÜRECİ ÇOK BAŞARILI YÖNETMİŞTİR'

Bakan Albayrak, küresel ticarete ve tüm dünya ekonomisine darbe vuran salgının, Mart ayının ikinci yarısından itibaren Türkiye'de de etkisini göstermeye başladığını anımsatarak, "AK Parti hükümetleri döneminde sağlık altyapısına yapılan güçlü yatırımlar ve ekonomimizde devam eden yapısal dönüşüm sayesinde, ülkemiz küresel salgın dönemine hazırlıklı girmiş ve bu süreci çok başarılı yönetmiştir. Öncü göstergeler en kötünün geride kaldığına ve ekonomide toparlanmanın başladığına işaret etmektedir. Pek çok bilinmez bulunmasına rağmen gerek salgınla mücadele gerekse ekonomi konusunda attığımız zamanlı adımlar ve aldığımız önlemler ile Türkiye, önümüzdeki dönemde de büyüme performansı açısından dünyadan pozitif ayrışan ülke olmayı sürdürecek, salgın sonrası dönemde de yıldızı parlayacak ülkelerin başında gelecektir" ifadelerini kullandı.

'İNANCIMIZ TAMDIR'

Bakan Albayrak açıklamasında, "Salgın sürecinde firmaları ve hane halkını desteklemeye, istihdamı korumaya ve üretimimizi güçlendirmeye yönelik olarak uygulamaya aldığımız tedbirlerin toplam tutarı, ötelenen kredi ve faizler hariç, yaklaşık 260 milyar TL seviyesini aşmış, atılan adımların ekonomik büyüklüğü çarpan etkisiyle birlikte 600 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tüketici ve yatırımcı güvenindeki toparlanma, yurt içi finansal piyasalardaki istikrar, güçlü üretim kapasitemiz ve bu zor günlerden sonra hızlı toparlanma refleksine sahip ekonomimiz ile potansiyelimizi gerçekleştireceğimize olan inancımız tamdır" dedi.

'HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ'

Ekonomik aktivitenin yılın son çeyreğinde potansiyel seviyesine döneceğini ve 2020'yi pozitif büyüme performansı ile tamamlayacaklarını tahmin ettiğini belirten Albayrak, "Üretim ve ihracat odaklı yeni büyüme modelimiz ile reel sektörümüzü ve sanayicimizi öncelemeyi sürdürecek, yenilikçi-yüksek katma değerli üretimi ve istihdamı artıracağız. Böylelikle, para ve maliye politikalarının eşgüdümü ile sürdürülebilir cari denge, potansiyel büyüme ve düşük enflasyon hedeflerimize inşallah eş zamanlı ulaşacağız" ifadelerine yer verdi. 

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