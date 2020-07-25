Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Halkbank aleyhine ABD'de açılan davaya ilişkin, "Hukuksuz yaptırımlardan, tiyatro yargılamalardan sonra böyle gülünç davaları da gördük. Bunların hangi amaçla, hangi gündemlerin üzerine yapıldığını, ne anlama geldiğini biz de biliyoruz, milletimiz de artık çok iyi biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk milletini ve devletini sindirmek amacıyla ortaya konan sayısız siyasi ve ekonomik girişimlere karşı Türkiye'nin duruşundan ve politikalarından taviz vermediğini ve geri adım atmadığını belirten Bakan Albayrak, "Bundan sonra da ülkemize, milletimize yakışır bu duruşu sürdüreceğiz. Türkiye’nin, ideallerinden ve doğru bildiği yoldan ayrılmayacağını göremeyenler de hüsrana uğramaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.