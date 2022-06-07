'Hazine nakit dengesi mayıs ayında 149 milyar lira fazla verdi'
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan Hazine nakit dengesi Mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir'' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Ocak-Mayıs dönemine ait Hazine nakit dengesi verilerini paylaştı.
Bakan Nebati paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
''Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan Hazine nakit dengesi Mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir. Özellikle bütçe gelirlerindeki olumlu performansın neticesinde Ocak-Mayıs dönemi nakit fazlası ise 82,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.''
Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan Hazine nakit dengesi Mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir.— Dr.Nureddin NEBATİ���� (@NureddinNebati) June 7, 2022
Özellikle bütçe gelirlerindeki olumlu performansın neticesinde Ocak-Mayıs dönemi nakit fazlası ise 82,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
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