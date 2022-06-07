'Hazine nakit dengesi mayıs ayında 149 milyar lira fazla verdi'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Ocak-Mayıs dönemine ait Hazine nakit dengesi verilerini paylaştı.

Bakan Nebati paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan Hazine nakit dengesi Mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir. Özellikle bütçe gelirlerindeki olumlu performansın neticesinde Ocak-Mayıs dönemi nakit fazlası ise 82,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.''