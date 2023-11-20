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20 Kasım 2023 Pazartesi 18:23:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 18:23:00

Hazine alacakları 26,2 milyar lira oldu

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla Hazine alacaklarının 26,2 milyar lira olduğunu duyurdu.

Hazine alacakları, ekim sonu itibarıyla 26,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, ekim sonu itibarıyla 26,2 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,4 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,1 milyar lira tahsil edildi.

Etiketler : Hazine Maliye 262 milyar
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