Havayı kirletenlere ceza yağdı

Söz konusu tebliğ kapsamında, belirlenen kriterlere uymayan işletmelere para cezası kesiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ülke genelinde 2018 yılında hava kirliliği konusunda 47 bin 375 denetimde, 311 tesise 12 milyon 25 bin 598 lira, bu yıl ise 14 bin 622 denetimde 74 tesise 3 milyon 403 bin 963 lira idari yaptırım uygulandığını kaydetti.