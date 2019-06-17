17 Haziran 2019 08:00 | Pazartesi
Havayı kirletenlere ceza yağdı
Sanayi kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği kapsamında yapılan kontroller aralıksız devam ediyor.
Söz konusu tebliğ kapsamında, belirlenen kriterlere uymayan işletmelere para cezası kesiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ülke genelinde 2018 yılında hava kirliliği konusunda 47 bin 375 denetimde, 311 tesise 12 milyon 25 bin 598 lira, bu yıl ise 14 bin 622 denetimde 74 tesise 3 milyon 403 bin 963 lira idari yaptırım uygulandığını kaydetti.
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