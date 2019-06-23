Havalimanlarını YHT bağlayacak

2016 yılının ağustos ayında hizmete alınarak İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakalarını üçüncü kez karayoluyla birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Anadolu Yakası’ndan İstanbul Havalimanı’na ulaşımda en hızlı rotası konumunda. İpek demiryolunun da önemli geçiş güzergahlarından olan köprünün üzerine inşa edilmesi planlanan, Gebze’den İstanbul Havalimanı’na uzanan demiryolu hattının etüt proje çalışmaları tamamlandı. 118 km’lik hat Gebze, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Halkalı duraklarından oluşacak. Öte yandan, projenin yapım ihalesinin yakında gerçekleşeceği öğrenildi.