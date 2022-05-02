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02 Mayıs 2022 Pazartesi 14:14:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2022 Pazartesi 14:14:00

Hatay'da hasadına başlanan fiğ, verimiyle çiftçinin yüzünü güldürdü

Kaynak: AA

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Hatay'da çiftçilerin ürün çeşitliliğiyle gelirini artırması amacıyla hazırlanan "Çayır, Mera Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi" kapsamında ekimi yapılarak hasadına başlanan yem bitkisi fiğ, verimiyle üreticiyi memnun etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, kentte atıl arazilerin tarıma kazandırılması ve hayvancılıkta kaba yem ihtiyacının karşılanması için çiftçilere destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda Hatay'da geçen yıl Çayır, Mera Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi'nin uygulanmaya başlandığını ifade eden Çolakoğlu, projeyle 103 üreticiye Tarım ve Orman Bakanlığınca yüzde 75'i hibe olmak üzere fiğ tohumu dağıtıldığını belirtti.

İl genelinde 3 bin 800 dekar alana ekimi yapılan fiğin hasadına başlandığını aktaran Çolakoğlu, şöyle konuştu:

"Üreticilerimiz fiğ tohumlarını kasım ayında toprakla buluşturmak suretiyle yetiştirdi. Üreticilerimiz, kış döneminde nadasa bırakarak boş geçirdikleri dönemi fiğ tohumunu ekerek ara dönemi değerlendirmiş oldu. Bu sene iklim koşullarının elvermemesi sebebiyle hasat nisan ayına sarktı. İlimizde 2021'de 120 çiftçimize 6 bin 100 dekarlık bir alanda fiğ ekim ortamı oluşturduk. Geçen yıl 24-25 bin ton civarında yaş fiğ elde ettik. Hatay'da bu yıl 103 çiftçimizle 3 bin 800 dekarlık bir alanda fiğ üretimi gerçekleştirdik. Buradan 16 bin ton yaş fiğ elde edeceğimizi düşünüyoruz. Elde edilen ürün genel olarak yurt içinde kaba yem ihtiyacının karşılanması maksadıyla kullanılmaktadır. Üreticilerimiz fiğin bir kısmını kendi hayvanlarına bir kısmını da başka üreticilere satmak suretiyle bu ürünü değerlendiriyorlar."

Çolakoğlu, fiğ ekimiyle toprağın ıslah olduğunu, çiftçilerin bu ürünün hasadının ardından gerçekleştireceği pamuk üretiminde verimin artmasını beklediklerini aktardı.

Üreticiler verimden memnun

Reyhanlı ilçesinde çiftçilik yapan Hamit Efe, geçen yıl pamuk hasadından sonra kış ayında boş bıraktığı arazisine ara ürün olarak fiğ tohumu ektiğini belirtti.

Efe, 80 dönüme ektiği fiğin hasadına başladığını ve buradan yaklaşık 60 ton kuru yem elde etmeyi beklediğini söyledi.

Fiğ sayesinde hayvanlarının yem ihtiyacını karşılayabileceğini anlatan Efe, "Tarlama ektiğim fiğ tohumunun yüzde 75'ini Tarım ve Orman Bakanlığı karşıladı. Hayvancılıkla da uğraşıyorum. Yem fiyatlarının yüksek olduğu bir zamanda proje bizim açımızdan çok olumlu ve iyi bir destek oldu. Yemlerin bir kısmını hayvanlarım için kullanacağım, geri kalanını ise satarak gelir elde etmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Efe, gelecek yıl fiğ ekim alanını artırmak istediğini dile getirdi.

Çiftçi Ahmet Efe de bu yıl ikinci kez tarlasına ektiği fiğin veriminden memnun olduğunu belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığına çiftçiye verdiği destek için teşekkür etti.

Etiketler : Tarım ve Orman İl Müdürü Çiftçi Ahmet Efe fiğ ekim
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