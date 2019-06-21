Anadolu'nun ortasında Kapadokya ve Ihlara Vadisi'nin oluşumuna katkı sağlayan Hasandağı eteklerinde çilek üretimi yaygınlaşıyor.

Aksaray'a bağlı Helvadere beldesinde Cumhuriyet Mahallesi'nin muhtarı Sinan Kocabaş tarafından dağın eteğindeki taşlık arazide 6 yıl önce deneme amaçlı çilek üretiminde elde edilen başarılı sonuçlar üzerine bölgedeki diğer çiftçiler de çilek bahçesi oluşturmaya başladı.

Yüksek rakımda üretilen "albion" cinsi çilekler, lezzeti, aroması ve dayanıklılığı ile büyük ilgi görüyor.

Kocabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 bin 268 metrelik yüksekliği ile İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek dağları arasında bulunan Hasandağı'nın iklimi ile çevresinde yetişen sebze ve meyvelerin lezzetini olumlu etkilediğini söyledi.



Dağın eteğindeki taşlık arazide 6 yıl önce deneme amaçlı çilek üretimine başladığını belirten Kocabaş, "Hasandağı eteklerinde deneme amaçlı yaptığımız ilk üretimde yüksek rakıma rağmen lezzetli ve dayanıklı çilek üretimi gerçekleştirdik. Çileğin bölgeye çok iyi uyum sağlaması üzerine ekim alanını büyüttük." dedi.

Çevresindekilerin bölgenin çilek üretimine uygun olmadığı yönündeki değerlendirmelerine rağmen kararlı şekilde yürüdüklerini anlatan Kocabaş, şöyle devam etti:

"Başlarda çilek üretiminde yükseklik ve iklim açısından bazı endişelerimiz vardı ancak çileğin buradaki toprak yapısı ve iklime çok iyi uyum sağladığını gördük. Eşim ve çocuklarımla arazimizi temizleyerek çilek üretimine uygun hale getirdik. 8 dekarlık alanda çilek ekimi gerçekleştirdik. Kış mevsimine kadar üretimini gerçekleştirdiğimiz organik çilekler, dayanıklılığı ve lezzeti ile bölgede büyük ilgi görüyor."

"Ocak ayına kadar ürün veriyor"



Kocabaş, ürünü pazarlama konusunda sıkıntı yaşamadıklarını, tüketicilerin tarlaya kadar gelerek çilek aldıklarını dile getirerek, "Vatandaşlar, Hasandağı eteklerinde bulunan çilek tarlasına gelerek önce çileğin tadına bakıyor, sonra istediği kadar topluyor. Başka bölgede yetişen çileklerin dayanıklılık ve verim açısından bizimki kadar verimli olmadığını düşünüyorum. Rakımın yüksek olması ve bölgenin toprak yapısından dolayı albion cinsi çileklerimiz aralık ve ocak ayına kadar ürün veriyor." ifadelerini kullandı.

Çilek üretiminde elde ettiği başarılı sonuçla yöredeki diğer üreticilere de örnek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Kocabaş, şunları kaydetti:

"Beldemizde çilek ekim alanı genişliyor. Bizim üretimimiz diğer üreticilere de örnek oldu. Çilek bizim olduğu kadar komşularımızın da önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Beldemizde diğer üreticilere de kendi çileklerimizin fidanlarını dağıtarak yeni çilek bahçelerinin oluşmasına gayret gösteriyoruz."

(AA)