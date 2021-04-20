Hasan Karadeniz: Etkinlik Sektörümüz Dünya Çapında Organizasyon Kabiliyetine Sahip

Salgınla birlikte sektör profesyonellerinin pozisyon aldığını kaydeden YRD İstanbul Genel Müdürü Hasan Karadeniz Türk organizasyon firmalarının dünya çapında iş yapabileceğini geçmiş tecrübelerle gördüğünü ve salgın sonrası dünya çapında önemli bir iş hacmine ulaşacaklarını kaydetti.



Hasan Karadeniz sektörün gelecek projeksiyonunu şöyle değerlendirdi. " Yeni normalde etkinliklerde yeni duruma uygun olarak yapılacaktır mutlaka. Biz ve tüm sektördeki meslektaşlarımız önümüzdeki döneme yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan gelecekteki işlere odaklanırken bir yandan da çalışanlarımızı mağdur etmemek için azami çaba gösteriyoruz. Bu dönemde çalışanlarımıza, alt yüklenicilerimize elimizden geldiği kadar yardımcı oluyor, ekiplerimizi korumaya çalışıyoruz. Şu an külfet gibi görünen bu çabamızın önümüzdeki dönemde bize avantaj olarak döneceğini düşünüyoruz. Sektör çalışanlarını sektörden koparmamak için hep beraber gayret göstermeliyiz. Türk insanı kıvrak zekaya ve yüksek organizasyon yeteneğine sahiptir. Kısa sürede doğru çözümler üretebilir. Aşı konusundaki olumlu gelişmeler ve bilim insanlarının değerlendirmeleri ışığında 2021'in ikinci yarısından itibaren sektörde bir hareketlenme olacağını düşünüyorum. Yurtiçinde ertelenmiş birçok etkinlik gündeme gelecektir. Aynı zamanda tekrar uluslararası etkinliklere de ev sahipliği yapmaya başlayacağız. Eminim etkinlik sektöründe hizmet üreten birçok meslektaşımız için yurt dışında iş yapma olanağı oluşacaktır. Neden böyle bir beklenti içinde olduğuma açıklık getirmek için yakın geçmişte yaşadığımız bir tecrübeyi paylaşmak isterim.

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Avrupa Bölge Toplantısı Ekim 2017 tarihinde Türkiye'de yapıldı. YRD İstanbul olarak organizasyonu biz üstlenmiştik. ILO yetkilileri toplantıyı Türkiye'den başka bir ülkeye kaydırmak dahil birçok arayışa girdiler. Sonuç olarak Türkiye'de yapılmasına karar verildiğinde organizasyonla ilgili çok ciddi tereddütleri vardı. Türkiye'nin bu konudaki kabiliyetlerini bilmediklerinden kaynaklı tereddütler.

Öncelikle takvim işlemeye başlayıp yetkililer Türkiye geldikten sonra bizimle tanışınca tereddütleri büyük oranda ortadan kalktı. Organizasyon kusursuz bir şekilde tamamlandı ve sonuçta ILO yetkilileri ayrılırken defalarca bize ve ekibimize teşekkür etmekle kalmadı, Avrupa'daki organizasyonlar kendileri ile çalışmak isteyip istemediğimizi sordular.

Bu sektör adına gurur duyduğumuz olaylardan sadece biri. Bu nedenle tekrar altını çizmek isterim ki; Türk girişimcisi dünyanın her tarafında iş yapabilecek niteliklere sahiptir ve yapacaktır.