Halkbank ev kredisi oranları ne kadar? Enflasyona Endeksli Konut Kredisi nedir, oranları ne?

Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü dün kullanıma sundu. Ziraat Bankası'nın bu atılımının ardından Halkbank da aynı kampanyaya dahil olduğunu açıkladı. Halkbank ev sahibi olmak isteyen müşterilerine enflasyona endeksli konut kredisi sağlayacağını duyurdu. Vatandaşlar Halkbank ev kredisi oranları ne kadar? Enflasyona Endeksli Konut Kredisi nedir? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. Halkbank ev kredisi ve Enflasyona Endeksli Konut Kredisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

HALKBANK EV KREDİSİ ORANLARI NE KADAR?

Halkbank, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi Ürünü ile satın alınacak konutun yüzde 80’ine kadar kredi kullandırılabilecek, 120 aya kadar vade belirlenebilecek, erken kapama/ödeme durumunda herhangi bir ücret alınmayacak ve müşteriler kredi vade süresi içerisinde dilediği zaman sabit faizli konut kredisi ürününe de geçiş yapabilecekler.

ENFLASYONA ENDEKSLİ KONUT KREDİSİ NEDİR?

"Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ürünü, özellikle gelecek dönemde faiz oranlarının düşmesini bekleyen müşterilerin konut kredisi taleplerini karşılamak için hazırlandı. Bu ürüne ilişkin faiz oranı ilan edilen Enflasyon Oranı (TÜFE) + Banka Tarafından Belirlenecek Marj Oranı toplamından oluşacak olup, kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına (TÜFE) göre dönemsel olarak güncellenecektir.

Enflasyona Endeksli Konut Kredisi işlemlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan TÜFE Endeksi dikkate alınmaktadır. Kredi kullandırım işlemlerinde TÜİK tarafından açıklanan en güncel TÜFE yıllık yüzde değişim oranı esas alınmaktadır.

Bu kapsamda Enflasyona Endeksli Konut Kredisinde faiz oranımız en son açıklanan TÜFE yıllık yüzde değişim oranına Bankamızca belirlenen marj oranının eklenmesi ile hesaplanacaktır. Bu faiz oranı müşterilerimiz tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek 6 veya 12 aylık periyotlarda, enflasyon oranına (TÜFE) göre dönemsel olarak güncellenecektir. Sözleşmede belirtilen dönemlerde faiz oranı güncellemesi yapılırken, içinde bulunulan aydan bir önceki ayda TÜİK tarafından açıklanan TÜFE yıllık yüzde değişim oranı esas alınacaktır.

Bu çerçevede Bankaca Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranı 1-120 aya kadar vadede TÜFE+0,19 (aylık) marj oranı olarak belirlenmiştir.