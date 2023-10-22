VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aşk dolu paylaşım
Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur
Arkadaş olarak seviyormuş
Instagram yorumlara anket geliyor
Yürürken ortaya çıkan batma hissine dikkat
1923 öğrenciyle 1923 fidan dikildi
22 Ekim 2023 Pazar 14:23:00 - Güncelleme:22 Ekim 2023 Pazar 14:23:00

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan sendikal örgütlenme vurgusu

Kaynak: AA

ABONE OL

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Türkiye'de çalışanların yüzde 86'lık kısmı sendikalara üye değil. Bu, bizim çözmemiz gereken temel sorunlardan bir tanesi." dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ'in 48. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir otelde düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk Çalışma Hayatı Sempozyumu"nun açılış konuşmasını yaptı.

Çalışma hayatında çözülmesi gereken temel sorunların başında sendikalaşmanın geldiğini belirten Arslan, "Ülkemizde işçilerin yüzde 14'ü sendikalara üye olabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de çalışanların yüzde 86'lık kısmı sendikalara üye değil. Bu, bizim çözmemiz gereken temel sorunlardan bir tanesi. Öte yandan yüksek enflasyon, gelir dağılımındaki adaletsizlik, vergi dilimindeki haksızlık, kayıt dışı istihdam ve iş kazalarında kaybettiklerimiz Cumhuriyetimizin 100. yılındaki önemli sorunlarımız." dedi.

"NOTERDEN ÜYELİK ŞARTINI YASAL DÜZENLEMEYLE ÇÖPE ATTIK"

HAK-İŞ'in en büyük farklılığı doğru yapılanları takdir etmek, eksikleri de gündeme getirmek olduğunu dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"12 Eylül rejiminin bize dayattığı noterden üyelik şartını yapılan yasal düzenlemeyle çöpe attık. Gelirlerimizin yüzde 50'sinden fazlasını noterlere vermek zorunda kalmıştık. Dolayısıyla 6356 Sayılı Kanun'un en büyük değişikliklerden bir tanesi noter şartının kaldırılması ve e-Devlet üzerinden üyelik yapılmasıdır. Bunun dışında, yüzde 10 barajı vardı. Üstelik sendikaların vefat eden ve emekli olan üyelerinin de sayıldığı inanılmaz rakamlar vardı. Bu rakamlarda, yüzde 10 barajı geçip sendika kurma imkanı yoktu. Sendika kurmanın önündeki engellerden bir tanesi olan yüksek barajları da o kanunla ortadan kaldırdık. Önce yüzde 3 şimdi de yüzde 1 olarak bu mevzuatımızda devam etti. Bu da tartışılabilir. Özellikle bir kısım büyük iş kollarında yüzde 1 barajının bile gerçekten karşılanamayacağı bir dönem ama önemli bir aşamayı biz o kanunla ortadan kaldırmış olduk."

"SOYKIRIMA 'DUR' DEMEK İÇİN HAREKETE GEÇMELİYİZ"

Arslan, Filistin'e yönelik saldırıların ardından yardım kampanyası başlattıklarını ve konfederasyon olarak 500 bin lira yardım yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bunu Türkiye geneline yaymak istiyoruz. Sivil toplum örgütlerinin daha fazla inisiyatif alması gerekiyor. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları olarak, bu siyonist devletin yapmış olduğu katliamlara, soykırıma 'dur' demek için harekete geçmeliyiz. Bunu yaparken de demokrasiden, insan haklarından, özgürlüklerden yola çıkmalıyız. O nedenle bize düşen büyük bir sorumluluk. Bunu seslendirmeye devam edeceğiz. Dayanışmamızı, kardeşliğimizi, Filistinli kardeşlerimize göstermeye devam edeceğiz."

İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okunup, duaların edildiği programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın HAK-İŞ'in 48. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği mesaj da okundu.

Etiketler : vedat ışıkhan mahmut arslan sendika örgütlenme
Yapımcı olarak Cannes'da

Yapımcı olarak Cannes'da
Hapsi isteniyor

Hapsi isteniyor
Doğum gününde yad edildi

Doğum gününde yad edildi
Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu

Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu
Eleştirilere üzülmüyorum

Eleştirilere üzülmüyorum
Engelleri iyilikle kaldıralım

Engelleri iyilikle kaldıralım
At üzerinde güzellik yarışması

At üzerinde güzellik yarışması
Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX