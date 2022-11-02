"Önümüzdeki günlerde asgari ücretle ilgili ayrıntılı çalışmalarımız sonuçlanacak"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Lübnan Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CGTL) Başkanı Bechara El-Asmar ve beraberindeki heyetle HAK-İŞ Genel Merkezinde bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, Lübnan'da sendikalı işçi hareketinin çok köklü olduğunu, zor bir coğrafyada, demokratik, özgür, serbest bir sendikalı hareketi ayakta tutmanın zor olduğunu ancak bunun başarıldığını söyledi.

Konfederasyonlar arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceklerini belirten Arslan, "Sadece konfederasyon düzeyinde değil sendikalarımız düzeyinde de bunları geliştiriyoruz. İnanıyorum ki bunları diğer sendikalar için de geliştireceğiz. Aslında bu ziyaret, tarihi bir sürecin hemen önünde gerçekleşen bir ziyaret. Çünkü kasım ayının ortalarında uluslararası sendikalar konfederasyonunun Avustralya'da beşinci kongresi var. Bu kongre için hazırlık çalışmalarımız devam ederken Lübnanlı kardeşlerimizin Türkiye'de bulunması bizim için önemli." diye konuştu.

"Her zaman Lübnan'daki işçi hareketinin yanında yer aldınız" CGTL Başkanı El-Asmar da konuşmasında, Lübnan ile Türkiye arasında yüzyıllar öncesine uzanan dostluğa işaret etti.

Lübnan'ın neredeyse her köyünde, her kasabasında, aynı zamanda Osmanlı döneminde inşa edilen saraylarda Türk bayrağının dalgalandığını dile getiren El-Asmar, "Türkiye'nin varlığı Lübnan ile olan iyi ilişkiler çerçevesinde devam etmektedir. Aynı zamanda sendikalar arasındaki ortak ilişkilerde de bunu görmekteyiz. Tabii bu ilişkilerin insani ve aynı zamanda işçi hakları boyutu da söz konusu. Bu ilişkiler şüphesiz Türk ve Lübnan halkları arasındaki köprülerin uzanmasına ve köprülerin birbiriyle bağlantı sağlamasına da yol açmaktadır." diye konuştu.

İki ülke arasında sendikal ilişkilerin daha ileri götürülmesini istediklerini ifade eden El-Asmar, "Lübnan Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu için yapmış olduğunuz her şey için teşekkür ediyoruz. Her zaman Lübnan'daki işçi hareketinin yanında yer aldınız. Aynı zamanda Filistin işçi hareketinin yanında yer aldığınızı da çok iyi hatırlıyorum." dedi.

MEVSİMLİK İŞÇİLER



Gazetecilerin mevsimlik ve geçici işçilerle ilgili sorularını da yanıtlayan HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yaptıkları görüşmede, Bakan Bilgin'in, çalışma hayatıyla ilgili iki kesimi ilgilendiren konuyu önceliğe aldıklarını söylediğini aktardı.

Arslan, bunlardan birisinin EYT düzenlemesi, bir diğerinin de kamuda çalışan geçici mevsimlik işçilerin kadro konusu olduğunu ifade etti.

Kamuda çalışan geçici mevsimlik işçilerin 12 ay çalışabileceği modelin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Geçici mevsimlik işçiler, örneğin ÇAYKUR çalışanları, çay kampanyası döneminde çalışıyorlar daha sonra bu arkadaşlarımızın iş akitleri askıya alınıyor. Orman Genel Müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımız yine 9 ay 29 gün çalıştıktan sonra iş akitleri askıya alınıyor ve beklemeye başlıyorlar. Şeker fabrikasında, belediyelerde çalışan arkadaşlarımız da 6 aylık çalışmanın sonucunda ne yazık ki işsiz kalmaktadır. Bu arkadaşlarımıza işsizlik ödeneği verilmemekte çünkü hizmet akitleri sona ermemiş oluyor askıda olduğu için. Başka bir iş yerinde çalışamıyorlar, hizmet akitlerinin fesih edilme riski var."

Bu çalışanların emeklilik hakları, primleri, özellikle sosyal güvenlik sisteminden emeklilik haklarını elde etmelerinin hemen hemen imkansız hale geldiğine dikkat çeken Arslan, "O nedenle bizim iddiamız, Orman Genel Müdürlüğünde ve belediyelerde 12 ay yapılacak iş var. Bu arkadaşlarımıza geçici mevsimlik çalışan denmeden bunlar için 12 aylık bir imkan var. ÇAYKUR'da ise yine bu arkadaşlarımızın çay kampanyası dışında yapabilecekleri pek çok çalışma var. Bu çalışmalar dikkate alınarak arkadaşlarımızın 12 ay prim ödenecek, her ay belli bir ücret alabilecekleri bir modeli bizim inşa etmemiz gerekiyor." dedi.

ASGARİ ÜCRET



Asgari ücretle ilgili bir soru üzerine de Arslan, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıllarda konfederasyonumuz, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun asli üyesi olmamasına rağmen TÜRK-İŞ tarafından birlikte çalışılması talebi bize iletilmişti. Biz de bu konuda destek vermiştik. Bu yıl için bize herhangi bir talep gelirse elbette ki desteğimizi vereceğiz. Ama bu olmadığı takdirde de HAK-İŞ olarak asgari ücret konusundaki ilkelerimiz ortada. Bu ilkelerimiz ışığında önümüzdeki günlerde asgari ücretle ilgili ayrıntılı çalışmalarımız sonuçlanacak. Sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Şu anda asgari ücret konusunda belirlediğimiz bir rakam söz konusu değil. Önümüzdeki aylarda gelişmelere göre bunu belirleyeceğiz."