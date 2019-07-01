Güvenli liman yatırımcısını sevindirdi

Yatırımcının güvenli limanı altın, ilgi odağı olmaya, değer kazanmaya ve yatırımcıya kazandırmaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, yurtdışında küresel büyüme endişeleri, jeopolitik riskler, Umman Körfezi’ndeki iki petrol tankerine düzenlenen saldırının yarattığı gerilim, ABD-Çin ticaret anlaşmazlığı, Brexit, Fed’in yılın geri kalanında 2 faiz indirimi yapacağı beklentilerinin etkisiyle altına olan talebin artmasını ve altının değerlenmesini sağladı.

YÜZDE 20 KAZANDIRDI

Yurtiçinde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan gram altın, dolar kurundan ve altının ons fiyatından bulduğu destekle bu yıl pozitif bir seyir izledi. Yıla 218 lira seviyesinden başlayan gram altın, yükseliş eğilimini sürdürerek, 25 Haziran'da 268.8 lirayla son 10 ayın zirvesini gördü. Bu seviyelerde tutunamayan gram altın, haziran ayını yaklaşık yüzde 7 primle 262 liradan tamamladı. Gram altın, yatırımcısına yılın ilk yarısında da yüzde 20 kazandırdı.

DEĞERLENMEYE DEVAM EDECEK

Gram altının yılın ikinci yarısında da yatırımcısına fırsatlar vereceği bir ortam oluşturabileceğine dikkat çeken uzmanlar, yükseliş eğiliminde olan gram altının, 268 TL seviyesinin üzerine yerleşirse, 274 TL'ye çıkabileceğini söylüyor. Uluslararası krizlerin, uluslararası piyasalarda güvenli liman olarak görülen altının tercih edilmesini destekleyeceğini belirten ekonomistler, bu sebeple altının gram fiyatının, yükselişlerde önce 275, devamında 290 lira seviyelerini test edebileceğini ifade etti.