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24 Haziran 2019 08:00 | Pazartesi

Gurme turistten 7 milyar dolar gelecek

Turizmcinin gözü gurme turistte... Geçtiğimiz yıl 5 milyar dolarlık bir turizm gelirine ulaşılan yeme-içme sektöründe, bu yıl beklenti 7 milyar dolar. 

Tatil deyince akla her ne kadar deniz, kum güneş gelse de, yeme içme keyfine düşkün binlerce insan yeni tatlar deneyimlemek için dünyayı geziyor. Turizm sektörünün temsilcileri de, bu turistleri Anadolu’ya çekmeye hazırlanıyor. Sadece ‘deniz, kum, güneş’ turizmiyle anılmak istemeyen sektör, gastronomi yani yeme-içme turizminde atağa hazırlanıyor. 

YÜZDE 20’LERDE 

Anadolu’nun her şehrinde farklı lezzetlere sahip olan Türkiye’de, yiyecek içecek pazarının büyüklüğü 15 milyar dolar (93 milyar lira). 5 milyar dolarlık gastronomi turizminin Türk turizminden aldığı pay ise sadece yüzde 20. Bu yıl turist artışıyla beraber gastronomi turizminden 6.5-7 milyar dolarlık gelir bekleniyor. Sektör uzmanları, tanıtım ve teşviklerle bu oranın kısa zamanda yüzde 30’a çıkabileceğini söylüyor. 

650’DEN 1000 DOLARA 

Yapılan araştırmalara göre; bir turistin ülke seçiminde restoran ve yiyecek seçeneklerinin etkisi yüzde 60’larda. Turistik gezilerde kişi başı harcamada yiyecek ve içeceğe ayrılan pay ise yüzde 30. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, “Elimizdeki potansiyeli iyi değerlendirirsek, kişi başı turist gelirimizi 650 dolardan 1000 dolara çıkarırız. Bu da cari açığımıza merhem olur” dedi. 

DAHA FAZLA HARCIYOR

Gastronomi Turizmi Derneği ve Xsights Araştırma’nın araştırmasına göre, gastronomi ile ilgilenen turistler, 7 gün tatil yapıyor. Gastronomi turistleri tatilleri boyunca harcadıkları ortalama 945 doların 259 dolarını yeme-içmeye ayırırken, diğer turistler harcadıkları ortalama 837 doların 171 dolarını ayırıyor. Yani gastronomi turistleri, yeme-içmeye diğer turistlerin 2 katı daha fazla para harcıyor. 

KEBAP TURU 

Turizmci, yabancı gurmeler için,  Adana, Gaziantep, Şanlıurfa mutfağı konseptli  turlar düzenliyor. Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu bölgelere turist çekebilmek için çeşitli tanıtım etkinlikleri düzenliyor. Sadece gastronomi turizmiyle GAP bölgesinde 1.5 milyar dolarlık gelir elde edilmesi hedefleniyor. 

Antalya nüfusunun iki katı ziyaretçi ağırladı 

Turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya'ya, bu yıl 5,5 ayda 180 ülkeden 4 milyon 943 bin 637 turist geldi. Antalya'ya gelen turistlerin ülkelerine bakıldığında Rusya ilk sırada, Almanya ise ikinci sırada yer aldı. 2018 yılının aynı döneminde 4 milyon 214 bin 617 kişinin ziyaret ettiği kentte, bu yıl sonunda ziyaretçi sayısının 14 milyonun üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. 

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