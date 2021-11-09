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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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09 Kasım 2021 Salı 18:46:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 18:46:00

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Kaynak: AA

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Türkiye'de dün günlük bazda 852 bin 880 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 852 bin 876 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 740 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 367 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 852 bin 880 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 852 bin 876 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,7 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 92 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 611 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Etiketler : elektrik üretim türkiye elektrik
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