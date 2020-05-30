  • BIST
    105520
  • Dolar
    6,8223
  • Euro
    7,5691
  • Altın
    379,2370
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kayınbiraderinin ölüsünü gören kadının gözyaşları
ABD'de polis şiddetini protesto eden gruba “ok ve yaylı” saldırı
Bakan Soylu duyurdu! Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
PSG, Icardi'nin bonservisini aldı
65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin 105 bin 611'e yükseldi
George Floyd'un kardeşinden flaş sözler: Trump bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
Süt sektöründen ihracat desteği talebi
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un fethine 'işgal' diyenlere sert tepki
İYİ Parti'de istifa depremi yaşandı
Bakan müjdeyi verdi! Marmaray ve Başkentray seferlere başlıyor
Avusturyalı şampiyon dövüşçü Willi (Halit) Ott'un nişanlısı da Müslümanlıkla şereflendi
Libya ordusunun 7 mensubu Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle yaralandı
SunExpress iç hat uçuşlarına yarın başlıyor
Beşiktaş Başkanı Çebi müjdeli haberi verdi
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
İçişleri Bakanlığı: Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Bakan Koca: Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir
Başkan Erdoğan, açılışını yapmak için geldiği Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ...
Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den tutuklandı
Girdiği sıcak su havuzundan ölüsü çıktı
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İbrahim Kalın: 15 Temmuz'u püskürtmüş bu millet var oldukça Türkiye'de bir darbe ihtimali söz konusu ...
Türkiye Güney Kore için lojistik merkez olabilir
30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:47:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:47:00

Güneydoğu'nun tahıl ambarında hasat bereketli başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin önemli tahıl üretim alanlarından GAP'ın merkezi Şanlıurfa'da, tahıl hasadı verimli başladı.

Türkiye'de ekilebilen tarım alanı bakımından Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer alan Şanlıurfa, verimli araziler sayesinde mercimek üretiminin yüzde 36'sını, buğdayın yüzde 10'unu, arpanın ise yüzde 11'ini karşılıyor.

Yaklaşık 6 milyon 500 bin dekar alanda hububat tarımının yapıldığı "GAP'ın başkenti"nde Atatürk Barajı'nın sağladığı sulama imkanları sayesinde tarlalarda yılda birden çok ürün elde edilebiliyor.

Sulamaya açılamayan bölgelerde daha çok arpa, sulanabilir alanlarda ise buğday üretiminin yapıldığı kentte, üreticiler, sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasıyla yüksek kesimlerdeki arpa tarlalarından başlayarak ürünlerinin hasadına başladı.

Bölgede elde edilen tahıl ürünleri ülke ekonomisine ciddi katkı sağlarken, çiftçiler hasatla birlikte bitkilerin saplarından elde ettikleri samanı ise hayvancılıkta kullanıyor.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine, tahılın özellikle de buğdayın çok önemli stratejik bir ürün olduğunu söyledi.

Yağışların tahıl üretiminin verimine direkt etki ettiğini belirten Çullu, "Bu yıl yağışlar düzenli geçti. Özelikle hububatta sulanmayan alanlarda mart ve nisan yağışları bitki açısından çok çok önemli. Yağışlar bu yıl düzenli düştüğü için Şanlıurfa'da verimin yüksek olmasını ve Türkiye'nin buğday üretiminin de 20 milyon tonun üzerinde olmasını bekliyoruz." dedi.

"Buğday dönümünde 500-550 kilogram verim bekliyoruz"

Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Abdullah Melik de tahıl üretimi açısından iklim şartlarının bu yıl çok iyi geçtiğini belirtti.

Melik, bunun çiftçiyi çok sevindiren bir durum olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa'da hem makarnalık hem de ekmeklik buğday üretimi yapılmakta ve dünyanın sayılı makarnalık buğday üretimi yapılan yerlerinden biridir. Türkiye'nin de makarnalık buğday üretimini ihtiyacını tek karşılayabilecek kapasiteye de sahiptir. Bu yıl buğdayda rekoltenin dönümde 500 - 550 kilogram gelmesini bekliyoruz. Yine kentte önemli miktarda arpa üretimi de yapılmaktadır. Türkiye'nin arpa üretiminin yüzde 11'i kentimizde yapılmaktadır. Arpada da yüksek rekolte beklentisi çiftçimizi sevindirmektedir."

Melik, özellikle girdi fiyatlarından dolayı tahıl üreticilerinin destekleme tutarlarının artırılması gerektiğini dile getirerek, desteklemeler sayesinde çiftçilerin daha verimli ve kaliteli ürün üreteceğini sözlerine ekledi.

Tahıl üreticilerinden Tahir Ok ise ürünlerini hasat etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Sorunsuz bir sezon yaşadıklarını kaydeden Ok, "Çok şükür kazasız, belasız bir şekilde ürünlerimizin hasadına başladık ve devam ediyoruz. Ürünlerimizin verim ve kalitesi de iyi, çok memnunuz." diye konuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER