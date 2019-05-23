Güney Kore wonu ve Hint rupisi yükseldi

Asya'da gelişen ülke para birimleri karışık seyretti. Won ve rupi yerel yetkililerin değer kaybeden para birimlerini destekleyeceğini açıklamasıyla yükselişe öncülük etti.



ING Ekonomisti Prakash Sakpal "Hem rupi hem de won Nisan ortasından beri en kötü performansı kaydetmişti. Temel göstergelerde bir değişiklik olmasa da yetkililerin destekleyici açıklamaları yükselişe neden oldu." diye konuştu.



Bloomberg Dolar Spot Endeksi % 0.2 artışla 1,209.21 puana yükselirken MSCI AC Asya Pasifik Endeksi % 0.6 düşerek 152.80 puan oldu.



Dolar bugün yuan, Hint rupisi ve Malezya ringiti karşısında %0.1'er oranda değerlendi. Tayland bahtı da 2 haftadan fazla sürenin en düşük seviyesine yakın seyretti.



Dolar, won karşısında %0.3, Endonezya rupisi karşısında %0.4 düştü.



Filipin pesosu Fed tutanaklarının ardından konsolide oldu. Tayvan'da Borsalar 2 ayın en düşük seviyesine inerken 10 yıllık tahvilin faizi düşüşünü sürdürdü.

(Bloomberg)