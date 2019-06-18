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18 Haziran 2019 14:35 | Salı

GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. GSB, İŞKUR aracılığı ile alacağı 3 bin 243 sürekli personel için süreç devam ediyor. İŞKUR, GSB için alınacak personelleri belirlemek için önce kura yaptı sonra adayları mülakat sınavına aldı. İŞKUR tarafından gönderilen nihai kura listelerde yer alan adayların evrak teslimi 19 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav kurullarınca yapılan belge incelemeleri sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınav tarihleri 30 Nisan 2019 Salı günü İl Müdürlüklerin internet sitelerinde ve duyuru panolarında ilan edilmişti. GSB mülakat sonuçları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR aracılığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 3 bin 243 personel alımı gerçekleştirilecek. 6-17 Mayıs tarihleri arasında mülakatlara katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyorlar.  Adaylar, GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtlarını merak ediyorlar. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınav tarihleri 30 Nisan 2019 Salı günü İl Müdürlüklerin internet sitelerinde ve duyuru panolarında ilan edilmişti.  GSB mülakat sonuçları  hakkında merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler... 

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GSB MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
GSB mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. GSB mülakat sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak. 

GENEL ŞARTLAR NELER?
1)2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2)18 yaşını tamamlamış olmak.

3)Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4)Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5)Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6)Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7)Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8)Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9)Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir. 

10)Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

11)İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.         

12)Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELER?
1) Kurumumuz taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere alınacak olan;

a.Gençlik Lideri ve Muhasebeci kadroları için lisans düzeyindeki 2018 KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

b.Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri ve Gençlik Lideri kadroları için ön lisans düzeyindeki 2018 KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

Şartıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanının 4 (Dört) katı kadar aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

c.Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Makine Teknikeri, Temizlik Görevlisi, Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar), Otobüs Kaptanı (Şoför), Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Elektrik Tesisatçısı (Bina), Güvenlik Görevlisi, Havuz Suyu Operatörü, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Garson (Servis Elamanı), Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

2) Temizlik Görevlisi meslek kolunda tanımlı engelli ve eski hükümlü işçiler için; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

3) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

4) Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.

5) Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.

6) Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyurumuz ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

 

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