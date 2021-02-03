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03 Şubat 2021 Çarşamba 09:42:00 - Güncelleme:03 Şubat 2021 Çarşamba 09:42:00

Gramaj hilesi yapanlar yandı! Artık para cezası var...

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Gram hilesi yapanlara 11 bin ile 114 bin TL arasında ceza verilecek. Gramaj hilesini, "aldatıcı ticari uygulama" kapsamına alan karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Gramaj hilesini, "aldatıcı ticari uygulama" kapsamına alan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Gramaj hilesi yapanlara 11 bin ile 114 bin TL arasında ceza verilecek.

Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, ‘Aldatıcı Ticari Uygulamalar’ başlıklı bölüme, “Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları” bendi eklendi.

PARA CEZASI KESİLECEK

Böylece, gramaj hilesi yapanlara 11 bin ile 114 bin TL arasında ceza verilebilecek.

“ÜÇ BEŞ AÇGÖZLÜ TÜCCARA GÖZ YUMMAYACAĞIZ”

Geçtiğimiz günlerde gramaj hilesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gıda ürünlerinde, tarla ile market arasındaki fiyat farklarının izah edilemeyecek rakamlara çıkması, bizi de rahatsız ediyor. Bugün en önemli konularımızdan biri de buydu. Hükümet olarak görevimizin meseleyi tüm boyutlarıyla incelemek ve ona göre önlem almak açıktır. Kimi tüccarların açgözlülüğü yanı sıra kuraklığın ve yapısal sorunların da etkisini gözle görüyoruz. Kimi tüccarların açgözlülüğü yanı sıra kuraklığın ve yapısal sorunların da etkisini gözle görüyoruz. Üç beş açgözlü tüccarın, milletimize ekmeğini zehir etmesine göz yummayacağız” ifadelerine yer verdi.

Etiketler : gramaj para cezası resmi gazete başkan erdoğan
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