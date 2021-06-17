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17 Haziran 2021 Perşembe 18:40:00 - Güncelleme:17 Haziran 2021 Perşembe 18:40:00

Gram altın 500 TL'nin altına geriledi

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,49 azalışla 496,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 804,00 lira, Cumhuriyet altını 3.293,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,49 düşüşle 496,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 509,20509,40496,50496,70
Cumhuriyet Ata Lira 3.356,003.377,003.272,003.293,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 465,00469,00452,80456,80
Lira(Tam) Ziynet 3.280,003.300,003.197,003.217,00
Yarım Ziynet 1.640,001.650,001.599,001.609,00
Çeyrek Ziynet 820,00825,00799,00804,00
Etiketler : Kapalıçarşı 22 ayar bilezik gram fiyatı kapalıçarşı serbest piyasa döviz kurları kapalıçarşı
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