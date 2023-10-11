Gözler raflarda

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yaptığı çağrı sonrası 'büyük indirim' kampanyasına peş peşe destek mesajları geldi. Şimdi vatandaşın gözü 'indirim' ve 'kampanya' yapacağını ilan eden perakende sektöründe.

Vatandaş gözünü enflasyonla mücadele kapsamında Cumhuriyet'in 100. yılına özel 'büyük indirim' kampanyasına çevirdi. Kampanya için Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçen günlerde marketlere çağrı yapmış ve destek bulmuştu. Hatta bazı zincir marketler indirim sözü vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu sürece katılarak önceki günkü kabine toplantısı sonrası tüm esnafı indirime davet etmiş ve "Vatandaşımızın ekmeğine ve aşına göz dikenlere eyvallah etmeyeceğimiz gibi bu dönemde sergilenen fedakarlıkları da asla unutmayacağız" demişti.

MAĞAZALAR DA HAZIR

Erdoğan'ın çağrısı sonrası ŞOK, BİM, A101 gibi marketlerin yanı sıra Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Birleşmiş Markalar Derneği'nden (BMD) destek açıklamaları geldi. BMD Başkanı Sinan Öncel BMD üyesi markaların 60 bin mağaza ile bu kampanyaya katılmasını beklediklerini söyledi. Öncel, 2018'de de benzer bir kampanyaya BMD markaları olarak canı gönülden katıldıklarını anımsatarak, "Yine aynı gönüllülükle bizim markalarımızın katılacağını, enflasyondaki artış beklentisinin kırılması adına herkesin yine çağrıya yanıt vereceğini tahmin ediyorum" diye konuştu. Öncel, "Bu kampanyanın kalıcı ve uzun süreli olabilmesi için bütün tarafların yani sadece mağazacıların değil, kargocusundan kredi verenine ve kiralama yapanlara kadar herkesin dahil olması gerekiyor. Çünkü perakendeci burada yükü uzun süre taşıyamaz. Sezonu eylülde açıyoruz. Ekim hemen hemen sezonun ilk ayı. Ekimde bu indirim oranları kasıma göre sınırlı kalır. Ama ben şunu öngörüyorum; yüzde 10 ila yüzde 30 arasında indirimler yapılır" dedi.

ÖN SAFTA OLACAĞIZ

Bolat'ın yaptığı ilk açıklama sonrası desteğini açıklayan Gıda Perakendecileri Derneği'nin (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu da dün katıldığı bir toplantıda Erdoğan'ın çağrısı üzerine "Başta Cumhurbaşkanımızın ve ilgili bakanlıklarımızın enflasyonla mücadele girişimlerine bizler her noktada destek olmaya, elimizi taşın altına koymaya söz verdik ve bu sözümüzü yerine getiren, daha fazlası için elinden gelen gayreti gösteren işletmeleriz. Derneğimiz üzerine düşen tüm görevleri yerine getirmeye devam edecek. Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanımızla görüştük. Enflasyonla mücadeleye yaptığımız yoğun promosyonlara ek indirimlerle destek vereceğiz. Ön safta olacağız" dedi.

BOLAT'TAN İNDİRİM İÇİN İKİNCİ ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı indirim çağrısını hatırlatan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil ve beyaz eşya sektörleri başta olmak üzere tüm sektörleri, büyük indirim kampanyasına destek vermeye davet etti. Bolat "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından hareketle, sektörlerimizi, tedarik zincirinin her halkasını, enflasyonla mücadelede yanımızda görmekten mutluluk duyacağız. Yapılan açıklamalar, verilen destek mesajlarından sonra kar topu etkisiyle sektörlerimizin her birinden, 'Türkiye Yüzyılı'na yakışacak indirim ve kampanya beyanları gelmeye başladı. Enflasyonla verilen mücadelenin ancak topyekun bir hareketle başarıya ulaşabileceği konusunda hemfikir kalınmıştı. Şimdi çağrımızı yineliyoruz ve perakende sektörünün tüm temsilcilerini Cumhuriyet'imizin 100. yılında büyük indirim kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz" diye konuştu.

MARKETLER: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ

A101: A101'den yapılan açıklamada, şirketin yılın 12 ayı boyunca yaptığı haftalık kampanyalar yaptığı hatırlatılarak "A101, en ucuz fiyatlarına ek olarak, yıl boyu, her gün en az 1000 üründe yüzde 50'ye varan indirim yapmaktadır. A101, kendisi ile özdeşleşmiş kampanyalarına ek olarak halkımızın ihtiyacı olan tüm ürün kategorilerinde de düzenli olarak indirim yaparak enflasyonla mücadelede tüketicinin ve tüm kurumlarımızın yanında olmaya devam edecektir" denildi.

BİM: Ekim ayı içerisinde 500 üründe % 50'ye varan indirim yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamada "BİM olarak pazardaki ağırlığımızın ve bunun getirdiği sorumlulukların farkındayız. Ekim ayı boyunca yapacağımız indirimlerle enflasyonla mücadeleyi desteklerken, müşterilerimizin temel ürünlere erişimini de kolaylaştıracağız. Ürün maliyetlerinde artış olmadıkça ürün fiyatlarında artış yapmama ilkemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadesi kullanıldı.

ŞOK: Şirketten yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı hatırlatılarak "ŞOK Marketler 2 Ekim'de yaptığı duyuruyla, ekim ayı boyunca 1000 üründe % 50'ye varan indirim ve kampanyalar gerçekleştirerek enflasyonla mücadeleye destek olacağını açıklamıştı. İlk adımı atmış olmamızdan ve sektöre öncülük etmesinden çok mutluyuz" denildi.

MİGROS: Yarından itibaren kasım ayının sonuna kadar yaklaşık 15.000'i aşkın üründe % 20'den % 50'ye varan indirimler sunacağını açıkladı.

AVM'LER: BİZ DE HAZIRIZ

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı, "İndirim çağrının, giyim ve beyaz eşya gibi perakende sektörlerine de yayılması, ekonomik büyümeyi desteklemek ve tüketicilere önemli avantajlar sunmak açısından son derece olumlu bir gelişmedir. AYD olarak, bu kampanyayı desteklemeye ve katkıda bulunmaya hazırız" dedi. Şapkacı "Bu kapsamda, AYD olarak kampanyanın etkili bir şekilde iletişiminin yapılması için paydaşlarımızla çalışacağız" açıklaması yaptı.