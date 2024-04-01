Gözler piyasalarda

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini dün seçerken, sonuçlar piyasalar tarafından bugün test edilecek. Seçim öncesi uluslararası yatırım kuruluşları tarafından yapılan tahminlerde sonuçların, TL üzerinde olumsuz bir etkisi beklenmediği ifade edilmişti. Cuma günü ABD Bankası Goldman Sachs hazırladığı seçim ropurunda Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artışıyla TL'nin baskılanma ihtimalinin azaltıldığına dikkat çekmişti.

Piyasa oyuncuların gözü ayrıca, kredi derecelendirme kuruşu Fitch'in not artışıyla birlikte 9 bin puanı aşan Borsa İstanbul'da olacak. Uzmanlar endeksin teknik açıdan 9.200 ve 9.350 seviyelerinin direnç, 9000 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.