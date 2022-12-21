Gözler perşembe günü açıklanacak "yeni asgari ücret" kararında!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, milyonların merakla beklediği asgari ücret için tarih verdi. "Milletimize ne söz verdiysek yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da Bakanımla görüşmelerimi yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." dedi.

Kuliste de asgari ücret gündemi vardı. Erdoğan, "İnşallah hayırlı bir adım atarız. Neticeye varırız. Öyle herkesin her söylediği ile adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşur. Ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfedir. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan bütün alt yapı, üst yapı sorunlarına kadar bunlar bir şeyle yapılacak değil mi? Tabi sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONUN ADETA TEPETAKLAK AŞAĞIYA İNECEĞİNE BERABERCE ŞAHİT OLACAĞIZ"

Grup toplantısında emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin de kısa sürede çözüleceğini söyleyen Erdoğan, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. "Hayat pahalılığın fırsatçılığa dayalı sebeplerini ortadan kaldırmak için yoğun çaba harcadık." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü;

Yıl başından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların fırsatçıların aç gözlülüğü sebebiyle kısa sürede eriyip gitmesine rıza gösteremeyiz. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyonun adeta tepetaklak aşağıya ineceğine beraberce şahit olacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023'ü diğer sevinçler yanında hayat pahalılığı belasından kurtuluşumuzun da dönüm noktası haline getirelim istiyoruz.

ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.