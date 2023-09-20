VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İklim krizi... "İnsanlık cehennemin kapılarını açtı"
Başkan Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüştü
Karabağ antiterör operasyonu! Aliyev: Bir günde tüm görevler yerine getirildi
Türkiye'deki Azerbaycan derneklerinden Azerbaycan'ın terörle mücadelesine destek açıklaması
24 TV'ye konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Başkan Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti
20 Eylül 2023 Çarşamba 20:00:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 20:00:00

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Merkez Bankası politika değişiminin ardından yarın dördüncü kez toplanacak. Haziran ayında dezenflasyonun tesisi için sıkılaşma sürecine başlanırken yarın alınacak faiz kararı piyasaların odağında olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yarın toplanacak.

Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Beklentiler ve verilen mesajlar; sıkılaşmanın devam edeceği yönünde. Banka, son 3 toplantıda faiz oranını 16,5 puan artırdı.

KREDİLERDE BÜYÜME ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Banka politika sadeleşmesine de başladı. Bu süreçte seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları açıklandı. Tüketici ve taşıt kredilerinde büyüme oranları düşürüldü. İkinci konut alımına da kredi kısıtı getirildi.

TL MEVDUATA GEÇİŞ HIZLANDI

Kur korumalı mevduattan çıkışı destekleyen kararlar alınırken, TL mevduata geçiş hızlandı. Üretim, yatırım ve ihracat kredilerine ise destekler peş peşe açıklandı.

Banka en büyük sürprizi ise geçen ay yaptı. Politika faizinde 7,5 puanlık tarihi artırıma gitti. Böylece son 3 toplantıda faizler 16,6 puan arttı. Politika faizi yüzde 25'e çıktı. Yarın atılacak adım ise merak konusu. Bankanın, faiz artırım boyutunun yanı sıra karar metninde vereceği mesajlar da yakından izlenecek.

"POLİTİKA FAİZİNİN YÜZDE 30'A ÇIKARILMASI BEKLENİYOR"

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Abuzer Pınar, şunları kaydetti;

Ne yapılmaya çalışılıyor, yurt içi talebi kontrol altına alalım ama bu arada ihracatı destekleyici mekanizmalar çalışıyor, üreticilere işletmelere yönelik krediler kolaylaştırılıyor. Yurt içi talep kontrol altına alınırken ihracatçı sektörleri destekleme ve döviz girdisi sağlama buradaki temel amaç bu. Piyasa beklentisi perşembe günkü toplantıdan 500 baz puan yani yüzde 30'a çıkmasını bekliyorlar politika faizinin.

Mevduat tarafıyla ilgili mutlaka bazı ifadeler görebiliriz faizler arttıkça. Çünkü mevduat faizleri de artıyor ve TL daha cazip hale geliyor.

Etiketler : merkez bankası faiz kararı hafize gaye erkan
Yeni projeye yeni kıyafetler

Yeni projeye yeni kıyafetler
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli
Gemileri yakacak

Gemileri yakacak
Baba oğul aynı filmde!

Baba oğul aynı filmde!
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX