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13 Temmuz 2022 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2022 Çarşamba 14:00:00

Görüşmeler başlıyor! Tahıl ambarının kilidini Türkiye kıracak

Kaynak: Star Gazetesi

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Türkiye, Ukrayna tahılının çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz'de tahıl koridoru için bugün İstanbul'da düzenlenecek zirve beklenirken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 'Engelin kaldırılması için müzakereler son aşamada.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve "Tahıl koridoru için harekete geçilmeli" mesajını vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinde Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasını ele aldı.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, BM'nin Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridor planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kalıcı ve adil bir barışla, müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sonuç verdi ve Türkiye, Rusya ve Ukrayna askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti bugün İstanbul'da bir araya geliyor.

KULEBA: SON AŞAMADAYIZ

İspanya'nın El Pais gazetesine konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, uluslararası pazara tahıl ihraç etmeye hazır olduklarını ve tedarik engelinin kaldırılmasına ilişkin müzakerelerin son aşamada olduğunu söyledi.

Kuleba röportajında, "Rusya ile anlaşmaya iki adım uzağız. Rusya'nın pozisyonuyla ilgili güvenlik sorunları çözülmeli. Son aşamadayız ve artık her şey Rusya'ya bağlı. Gerçekten isterlerse tahıl ihracatı yakında başlayacak." dedi.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ TAHIL AMBARININ KİLİDİNİ KIRACAK

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde yürüttüğü diplomasi trafiğinin arka planında, küresel gıda krizini önleme çabası yatıyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü raporuna göre tahıl üretiminde en büyük pay Çin, ABD ve Hindistan'a ait. Rusya ve Ukrayna bu ülkelerden sonra geliyor.

2019 yılı verilerine göre Rusya 118 milyon ton, Ukrayna ise 74 milyon ton tahıl üretimi gerçekleştirdi.

Türkiye'nin diplomatik çabalarının bir sonucu olarak, bu tahıl küresel piyasalar ve dolayısıyla kamuoyuna arz edilecek.

Star Gazetesi

Etiketler : Ukrayna tahılı türkiye rusya
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