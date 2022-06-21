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21 Haziran 2022 Salı 13:00:00 - Güncelleme:21 Haziran 2022 Salı 13:00:00

Goldman Sachs Bankası'ndan bomba altın tahmini!

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Türkiye'de her zamanın güvenilir yatırım kaynağı olarak kabul edilen altın fiyatları ile ilgili uzman isimlerin yorumları dikkat çekmeye devam ediyor. Goldman Sachs yayınladığı raporda altın fiyatları için son öngörülerini paylaştı. İşte dikkat çeken altın yorumları...

"Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın yatırımı için doğru zaman mı?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar son dakika güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Goldman Sachs Bankası, yayınladığı altın raporunda son öngörülerini paylaştı. Goldman, Fed'in faiz artışları nedeniyle altındaki yükselişin yavaşlayacağını belirtse de sonunda 2500 dolar tahminine ulaşacağı görüşünde ısrarcı. İşte detaylar...

ÜNLÜ BANKADAN ALTININ ONS FİYATI İÇİN TAHMİN

Ünlü banka mart ayında 3 aylık altın fiyatı tahminini 1950 dolardan 2 bin 300 dolara, 6 aylık tahminini ise 2 bin 50 dolardan 2 bin 500 dolara yükseltmişti.

Banka analistleri altın fiyatına yönelik yukarı yönlü görünümünü korusa da üç ve altı aylık hedeflerini sırasıyla 2 bin 300 dolar ve 2 bin 500 dolardan 2 bin 100 dolar ve 2 bin 300 dolara düşürdü. 12 ay sonlası için 2 bin 500 dolarlık hedef ise korundu.

FED ETKİSİYLE ALTIN FİYATI DÜŞÜYORDU

Altın, Fed'in dün akşam beklentiler dahilinde yaptığı güçlü faiz artırımının ardından doların toparlanmasına bağlı olarak yönünü yine aşağı çevirmişti. Altın bugün yüzde 0,5 gerileme ile spot piyasada ons başına 1824 dolara kadar geriledi.

Ancak Goldman, Fed'in faiz artışları nedeniyle altındaki yükselişin yavaşlayacağını belirtse de sonunda 2500 dolar tahminine ulaşacağı görüşünde ısrarcı.

TOPARLANMA BEKLİYORLAR

Goldman ekonomistleri, yaz boyunca ABD'nin büyümesini azaltabilecek, durgunluk risklerini ve altın yatırım talebini artırabilecek 75 baz puanlık bir artış daha beklediklerini belirtti.

Analistler, "İkinci yarısında gelişen piyasaların altın talebinde bir toparlanma bekliyoruz. Büyük bir likidite şoku olmaması durumunda, mevcut altın fiyatındaki zayıflığı iyi bir giriş noktası olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Raporda ayrıca "2023'ün ikinci yarısında küresel merkez bankası talebinin hâlâ yıllık 750 tonluk rekor bir orana ulaşmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.024,45 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.024,66 lira satış fiyatı 1.024,86 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.728,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.660,00 TL satış fiyatı 6.732,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.377,00 TL'den yapan yarım altın, 3.329,00 TL alış 3.378,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.688,00 TL seviyesinde yapmıştı. 21 Haziran itibariyle 1.668,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.668,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.659,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.731,00 TL

Etiketler : ALTIN ABD TAM ALTIN ÇEYREK
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