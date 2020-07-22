GİGDER, 2023'te uluslararası yatırımcıya 15 milyar dolarlık konut satışı hedefliyor

Bu yıl toplamda uluslararası yatırımcılara 5 milyar dolarlık konut satışı gerçekleştirilmesini öngördüklerini söyleyen Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, 2023 yılında bu rakamın 15 milyar dolara ulaştırılması yönündeki hedeflerini de paylaştı. Bu doğrultuda tanıtım dışında, hukuk, güvenlik ve eğitim alanında da projeler gerçekleştirmeyi planlayan GİGDER’in hedef pazarları içinde Avrupa ülkelerinin yanı sıra Çin, Hindistan ve Pakistan gibi ülkeler de yer alıyor.

Türkiye’nin gayrimenkul ihracatına yön verecek sektörel faaliyetlerde bulunmak amacıyla geçtiğimiz ocak ayında kurulan Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER), sürdürülebilir politikalar üretip sektörün kurumsallaşmasını sağlayarak, uluslararası yatırımcıya gayrimenkul satışının en önemli döviz getirici faaliyetlerden biri olması için çalışmalarını sürdürüyor.

GİGDER’in üyeleri arasında gayrimenkul geliştiricileri, uluslararası pazarlama ve danışmanlık firmaları, kurumsal yatırımcıya yönelik hizmet veren portföy yönetim şirketleri ve hukuki süreçlerde danışmanlık veren kuruluşlar yer alıyor. Bugün Türkiye’de uluslararası yatırımcılara satılan her 100 gayrimenkulden yaklaşık 20’sini GİGDER üyeleri gerçekleştiriyor.

2023’te Türkiye’de uluslararası yatırımcıya toplam 15 milyar dolarlık gayrimenkul ihracatı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, bu hedefe ulaşmak için dernek olarak, Türkiye’nin uluslararası gayrimenkul tanıtımındaki yüzü olarak tanıtım, hukuk, güvenlik ve eğitim alanında geliştirdikleri projeleri hayata geçireceklerinin altını çizdi.

2020’DE YABANCIYA KONUT SATIŞI TRENDİ

TÜİK’in açıkladığı Haziran 2020’ye ait uluslararası yatırımcıya konut satışı rakamlarını da değerlendiren Akbal, “Uluslaarası yatırımcıya konut satışında 2020’nin ilk iki ayında bir önceki yıla göre ciddi bir artış vardı. Ancak pandemiyle satışlar mart ayı itibariyle düşmeye başlamıştı. Haziran ayında ise yükseliş ivmesine geri dönüldü. Haziran’da uluslararası yatırımcıya satılan konut satışında bir önceki aya göre yüzde 93’ün üzerinde artış oldu. GİGDER olarak yılın geri kalanında da satışlardaki yükseliş ivmesinin artarak sürmesini bekliyoruz” dedi.

KOVİD 19’un seyredeceği yöne göre 2020 yılında toplamda yabancıya 30 bin- 35 bin konut satışı yapılması beklentisini paylaşan Akbal, “Mevcut gidişat önemli ama biz bu yıl uluslararası yatırımcıya yaklaşık 5 milyar dolarlık konut satışı gerçekleşeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

HEDEF PAZARLAR

Türkiye’de konut yatırımı yapan uluslararası yatırımcıların uyruklarında bir önceki yıla göre ciddi bir değişim olsa da ilk üçteki ülkeler hala yerini koruyor. Örneğin İranlılar yine yatırımda birinci sırada. Irak ve Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’ye konut yatırımı yapanlar listesinde İranlıları takip ediyor.

Bu yıl en dikkat çekici gelişme Türkiye’de en çok konut alan uluslararası yatırımcılar arasına Çinlilerin dahil olması oldu.

2020’nin ilk altı ayında Çinlilerin 415 tane konut aldığını söyleyen Akbal, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Türkiye konut yatırımında cazibesini artırıyor. Arap coğrafyası dışında da talep gelmeye başlıyor. Bu ülkelerden biri Çin. Daha sistematik tanıtım faaliyetleriyle bu ilgiyi artırmak istiyoruz. Şu anda listede yer almayan Pakistan hızlı giriş yapabilir. Oradaki STK’lar ile temas halindeyiz, bunun önümüzdeki süreçte satışlara yansıyacağını düşünüyoruz. İngiltere pazarına yönelik çalışmalarımız sürüyor, yakında İngiltere de Türkiye’den en çok konut alan ülke sıralamasında ilk 10’a girecektir. Hindistan’dan konut yatırım talebi şu anda çok az ama potansiyeli yüksek bir ülke. Oraya yönelik de çalışmalarımız söz konusu.”

PLANLANAN ÇALIŞMALAR

Gayrimenkul pazarlamasını sahiplenen GİGDER’in üyeleri arasında Akzirve Gayrimenkul, Antalya Homes, Beyttürk İnşaat, Fergüven Gayrimenkul, Fuzul Yapı, Gürsel Öngören Hukuk Bürosu, Hasanoğlu İnşaat, Maven Yapı, Nef Holding Sinpaş GYO, Teknik Yapı gibi şirketler var.

Uluslararası yatırımcıya konut satışında güvenilirliğin önemli olduğunu dile getiren Akbal, GİGDER’e üye şirketlerin güvenilir olduğunu, denetlendiğini ve onaylandığını gösterecek bir akreditasyon ve sektör içi denetim mekanizması üzerinde çalıştıklarını anlattı. Bunun için üyelere eğitimler verileceğini ve yeterlilik ilkelerinin oluşturulacağının da altını çizen Akbal, ayrıca yurtdışı satıştaki anlaşmazlıklar ve uyuşmazlıkların çözüm merkezi olma yolunda projeleri olduğunu da sözlerine ekledi.

Akbal planlanan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“400 milyar dolarlık bir uluslararası gayrimenkul yatırım pazarı var dünyada. Türkiye’nin ilk 5 pazar arasına girmesini hedefliyoruz. Pasta büyük, burada yapacak çok şey var. Bu doğrultuda İstanbul’u gayrimenkul yatırımının merkezi hâline getirmek için çeşitli konferanslar ve zirveler düzenleyeceğiz. Uluslararası gayrimenkul yatırımlarının zirvesini İstanbul’a çekeceğiz. Yine yurt dışında doğru pazarlar bulmak için ciddi AR-GE çalışmalarımız olacak. Satış anlamında Türkiye’den daha önde olan İngiltere, ABD, Fransa ve İspanya gibi ülkeleri inceliyoruz. Söz konusu ülkeleri başarıya götüren adımları, araştırma firmaları vasıtasıyla tek tek analiz ediyoruz. Üyelerimizin firmalarını ve projelerini tanıtabileceği zeminler oluşturmak adına belirleyeceğimiz hedef ülkelerde roadshow’lar düzenleyeceğiz. Ayrıca insanların teknolojik altyapıdan faydalanarak belki de Türkiye’ye hiç gelmeden online platformlar aracılığıyla mülk sahibi olabilmelerine imkan sunmak için çalışıyoruz.”