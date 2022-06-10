VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
THY uçakları emniyet denetlemelerinden başarıyla çıktı
Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin kanun teklifi komisyondan geçti
Selçuk Bayraktar'dan 'Kızılelma' paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunceli'de hafızlık icazet merasimine katıldı
İstanbul için sağanak uyarısı
GES'te detaylar belli oldu
Efes-2022'de yerli silahlar göz doldurdu
Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
Çin Savunma Bakanı'ndan ABD'ye: Tayvan için gerekirse savaşırız
TEKNOFEST Karadeniz Türkiye Drone Şampiyonası Birinci Etabı Kastamonu'da
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Başarıları taçlandırma vaktidir
Dev proje için inşaat başladı
Bakan Soylu, terör yuvası Kandil için tarih verdi
Kardeş ülkeden övgü
Türkiye'nin haklılığı bir kez daha kanıtlandı!
AB için kırmızı alarm... Avrupa ekonomisini yok edecek
Bakan Varank: Boğaziçi Üniversitesi Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası, araştırma projelerinde yer...
TÜREB Başkanı Erden, rüzgar enerjisine 10 yılda 14 milyar avro yatırım yapıldığını bildirdi
İkinci el otoda mayısta satışlar azaldı, fiyatlar arttı
Bundesbank, Almanya'da enflasyon tahminini ikiye katlayarak daha zayıf büyüme öngördü
Anthony Nwakaeme'nin yerine tartışılmayacak yıldız geldi!
YÖK Başkanı Özvar müjdeyi verdi!
İsveç Bakanı Linde'den çarpıcı Türkiye açıklaması
10 Haziran 2022 Cuma 19:48:00 - Güncelleme:10 Haziran 2022 Cuma 19:48:00

GES'te detaylar belli oldu

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanlığı, GES koşullarını açıkladı. Buna göre 15-22 Haziran arasında talep toplanacak. Senetler için asgari talep tutarı bin TL olup 1 TL'nin katları şeklinde ihraç edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni devreye aldığı, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihracının detayları açıklandı.

Türkiye genelinde 15 Haziran ile 22 Haziran 2022 tarihleri arasında, GES

ihracına ilişkin talep toplama işlemleri gerçekleştirilecek. 3 ayda bir kupon getirisi sağlayacak.

Talep toplama işlemleri Ziraat bankası Halk Bankası ve Vakıflar Bankası üzerinden yapılabilecek. Senetler için asgari talep tutarı bin türk lirası olup 1 TL'nin katları şeklinde ihraç edilecek.

Senetler, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran Cuma gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

Devlet iç borçlanma senedi GES'lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.

Söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında bu iki teşebbüsün bütçeye aktarılan üç aylık hasılat payları toplamı esas alınacak.

182 günlük vadede Hazinece Belirlenen Dönemsel Getiri Oranı yüzde 5,32 yıllık bileşik bazda getiri oranı yüzde 23,4 olarak açıklandı.

Etiketler : devlet iç borçlanma senedi ges kamu iktisadi teşebbüsleri Hazine ve Maliye Bakanlığı
2 yıllık dönüş

2 yıllık dönüş
Suratlar asıldı

Suratlar asıldı
Ayrılsak da beraberiz

Ayrılsak da beraberiz
Muradına eriyor!

Muradına eriyor!
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Mahalleye dönüş

Mahalleye dönüş
Korona'ya yakalandı, bağışıklığı çöktü

Korona'ya yakalandı, bağışıklığı çöktü
Canlandırdığı karakterlere tutkuyla bağlanıyor

Canlandırdığı karakterlere tutkuyla bağlanıyor
50 bin liralık kombin

50 bin liralık kombin

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX