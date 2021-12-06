Müthiş haber! Günde 100 milyon metreküp gaz

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06 Aralık 2021 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 09:34:00

Geri sayım başladı: Günde 100 milyon metreküp gaz

Kaynak: Yeni Şafak

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Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın 2023'te hanelere ulaşabilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sakarya Gaz Sahası'ndan çıkarılacak doğal gazda ilk etapta günlük 100 milyon metreküp üretim yapılacak.

Karadeniz'de keşfedilen 'Sakarya Gaz Sahası'nda yaklaşık 40 üretim kuyusu açılacak. İlk 10 kuyu ile birlikte evlere gaz gelecek. İlk fazda her bir kuyudan 10 milyon metreküp doğal gaz elde edilmesi bekleniyor.

Hidrokarbon arama çalışmalarına yüksek teknolojili gemilerle ara vermeden devam eden Türkiye, 2020 yazında Karadeniz'de 540 milyar metreküplük gaz keşfetti. Yeni keşifler için sondaj faaliyetleri devam ederken keşfedilen rezervlerin ekonomiye kazandırılması için de takvim planlandığı gibi işliyor.

2027'DE KAPASİTEDE ZİRVE

Buna göre, önümüzdeki yılın ilk döneminde Karadeniz tabanına serilecek 169 kilometrelik boru hattının tamamlanmasıyla beraber Karadeniz doğal gazının 2023'te evlere ulaşması için çalışmalar hızlanacak.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Karadeniz'deki gaz rezervinde ise 2027 yılında en yüksek üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Karadeniz gazı ile Türkiye'nin yıllık iç ihtiyacının yaklaşık üçte biri karşılanacak.

40 ÜRETİM KUYUSU

Sakarya Gaz Sahası'nda yaklaşık 40 üretim kuyusu açılacak. İlk 10 kuyu ile birlikte ilk üretimi de gerçekleştirilecek. İlk fazda 10 kuyudan günde 10 milyon doğal gaz elde edilecek. Böylece günlük toplam doğal gaz üretimi 100 milyon metreküp olacak.

Etiketler : Karadeniz Sakarya Gaz Sahası 40 üretim kuyusu
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