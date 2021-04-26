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26 Nisan 2021 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:26 Nisan 2021 Pazartesi 15:00:00

Geri sayım başladı! Emekli ikramiyeleri ne olacak?

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Emekli ikramiyelerine yönelik son dakika haberleri yakından takip edilmeye devam ediliyor. Peki mayıs başında ve temmuz ayı ortasında ödenecek bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Nasıl formüller masada? İşte haberimizin detayları...

Türkiye'de milyonlarca emekli vatandaş emekli ikramiyelerine ne kadarlık bir zam yapılacağını merak ediyor. "Mayıs başında ve temmuz ayı ortasında ödenecek bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda emekli ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacağı müjdesi vermişti. İşte haberimizin detayları...

CNN Türk'ün haberine göre Erdoğan "Bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini Mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de Temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz" demişti. Bu nedenle oranın en kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

Peki ne kadarlık bir zam bekleniyor? Neye göre hesaplama yapılacak? Bu konu henüz net değil ama ortaya atılan bazı senaryolar, formüller var.

Birinci formül 6 ayda bir enflasyon artışının yansıtılması. İlk ikramiyeye Ocak'taki yüzde 8.36 oranının yansıması. İkinci ikramiyeye de Temmuz'da belli olacak olan yeni 6 aylık enflasyon oranı yansıması.

İkinci formül yıllık enflasyonun yansıtılması. 2020 yılı enflasyonu baz alınırsa bu oran %14.60. İkramiyeden önceki ayda oluşan yıllık enflasyonun yansıtılırsa bu durumunda oran değişecek

Ve üçüncü formül. Türkiye Emekliler Derneği'nin önerisi ile 2018 yılından bu yana gerçekleşen enflasyonun ikramiyelere yansıtılması.

Mevuctta emekli ikramiyeleri 1000 TL olarak ödeniyordu ancak Cumhurbaşkanı bu yıl enflasyon zammı yapılacağını açıkladı. İkramiyeler yaklaşık 13 milyon emekli ve vefat eden sigortalıların yakınlarına ödeniyor. Ödemeler Ramazan ve Kurban bayramları öncesi yapılıyor ve otomatik olarak emekli maaşı alınan hesaplara yatıyor.

Etiketler : EMEKLİ BEYRAM İKRAMİYE
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