Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

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13 Eylül 2021 Pazartesi 10:47:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 10:47:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi

Kaynak: AA

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev ile bir araya geldi.

Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Veliyev, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda askeri törenle karşılandı.

Törenin ardından Güler ve Veliyev, bir süre Karargahta görüşme gerçekleştirdi.

Etiketler : genelkurmay başkanı orgeneral yaşar güler azerbaycan genelkurmay başkanı
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