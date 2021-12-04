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04 Aralık 2021 Cumartesi 17:04:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 17:04:00

Gelişen teknoloji günleri

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IEEE İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa aracılığı ile gerçekleştirilecek olan Gelişen Teknoloji Günleri yani kısaca GETEK'21, 7-8 Aralık tarihlerinde sizler ile buluşacak.

Covid-19 dolayısıyla uzaktan eğitimden yüzyüze eğitime geçilen bu dönemde, Gelişen Teknoloji Günleri etkinliği siz katılımcılarını bekliyor.

Gelişen Teknoloji Günleri etkinliği bu yıl IEEE İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde düzenleniyor. 14. kez gerçekleşecek olan teknolojinin kalbinin attığı bu etkinlikte büyük firmaların üst düzey konuşmacıları ağırlanacak. Gelenekselleşmiş olan GETEK etkinliği 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde siz katılımcıları ile buluşmayı bekliyor.

Etkinlik, sektörün önde gelen firmalarından konuşmacılar ile katılımcıları bir araya getirerek karşılıklı bilgi alışverişini mümkün kılacak. Firmaların sektördeki gelişmekte olan teknolojiyi bizlere anlatacağı bu etkinlik; firmaları, akademisyenleri, sektör profesyonelleri ve ilerideki potansiyel çalışanları olacak öğrenciler ile bir araya getiriyor. Etkinlik sayesinde katılımcı öğrenciler bir network oluşturmakla kalmayıp çalışmak istedikleri sektörler hakkında mezuniyetten önce birçok bilgi de edinmiş olacaklar.

Bu yıl 14.sü düzenlenen Gelişen Teknoloji Günleri etkinliği; atık teknolojisi, biyoteknoloji, oyun teknolojisi, otomotiv gibi dikkat çekici birçok popüler konuya değinecek.

Etkinlik önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın en büyük salon etkinliği olma iddiasını koruyor. Birbirinden değerli birçok konuşmacının yer aldığı, büyük bir fuaye alanı ve sürpriz çekilişlerin bulunduğu etkinlik 7-8 Aralık tarihlerinde siz katılımcıları ile buluşmayı bekliyor.

Tam iki gün sürecek olan bu teknoloji serüveni; 7 Aralık 10:30'da başlayıp, 8 Aralık 17:00'da sosyal konuk oturumu ile sona erecek. Etkinliğe katılım gösterecek olan bazı firmalar ise şu şekilde: Innomaker, Sinbo, Renault Group, Sosyopix, Evreka, TUSAŞ vb. Etkinliğin medya sponsorluğunda ise bu sene Robimek yer alıyor.

Etkinliğe kayıt yaptırmak ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz kulübümüz internet sayfasını (www.ieeeiuc.com) ya da instagram sayfamızı (www.instagram.com/ieeeiuc) ziyaret edebilirsiniz.

Etiketler : getek teknoloji etkinlik
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