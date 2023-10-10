Gelir İdaresi, yeniden değerleme oranına ilişkin haberlere açıklık getirdi

GİB'den yapılan açıklamada, dün kurumun internet sitesinde yayımlanan "2023 yılı üçüncü geçici vergilendirme döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranına ilişkin sirküler" ile ilgili olarak, bazı medya kuruluşlarınca Başkanlığa atfen, vergi, harç ve trafik cezalarının yeniden değerleme oranında artırıldığı yönünde gerçekle ilgisi olmayan haberler yapıldığı belirtildi.

Mükelleflerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla konuya ilişkin açıklama yapılmasına gerek görüldüğü vurgulanan açıklamada, Vergi Usul Kanunu'na istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim ve istisna uygulamaları için geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Konunun örnekle ifade edildiği açıklamada, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesine göre, indirimli kurumlar vergisi uygulanmasında, ilgili geçici vergilendirme ve yıllık hesap döneminde faydalanılamayan ve izleyen geçici ve yıllık dönemlere devreden yatırıma katkı tutarı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre geçici vergi dönemlerinde ve yıllık hesap döneminde yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınmaktadır. Aynı şekilde Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesine göre, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yatırım indirimi hükümleri kapsamında hak ettikleri yatırım indirimi istisnası tutarları da geçici vergi dönemlerinde ve yıllık hesap dönemi için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Bu gibi uygulamalarda mükelleflerin bilgilendirilmesi ve herhangi bir yanlış uygulama yapılmasının önüne geçilmesi amacıyla tıpkı yıllık hesap dönemleri için olduğu gibi geçici vergi dönemlerinde de yeniden değerleme oranı kamuoyuna ilan edilmektedir."

"İNDİRİM VE İSTİSNA UYGULAMASINDA GEÇERLİ OLACAK"



Açıklamada, söz konusu sirkülerde, 2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde bahse konu indirim ve istisna uygulamasında uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 34,8 olarak tespit edildiği hususunda kamuoyunun bilgilendirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Yıl sonlarında gündeme gelen bir konudan hareketle haber yapılarak yeniden değerleme oranında bugünden vergi, harç, ceza tutarlarının artırıldığı, hatta bunun ek MTV'yi de kapsadığı şeklinde yanlış ve yanıltıcı haber yapılması ve bu haberlerin kaynağı olarak da Başkanlığımızın gösterilmesi kesinlikle doğru değildir. Dolayısıyla, geçici vergi döneminde örneklendirdiğimiz mevzuat uygulamaları kapsamında kullanılmak üzere açıklanmış bulunan yeniden değerleme oranı ile vergi, harç, ceza gibi kamu alacaklarının artırılması söz konusu değildir."